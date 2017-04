Přestupy NHL ONLINE: Po roce v Los Angeles jde veterán do Německa

PODPIS - Vancouver si pojistil švédského mladíka Jonathana Dahléna, kterého získal v únoru z Ottawy výměnou za Alexandra Burrowse. Devatenáctiletý Dahlén, který hrál celý rok v 2. nejvyšší švédské soutěži za Timra a se 44 body se stal 5. nejproduktivnějším hráčem, se upsal na tři roky. Jeho otcem je bývalý slavný útočník Ulf Dahlén.

Very excited to have signed my first NHL contract with the @Canucks Dream come true, thanks to my family and everybody supporting me!