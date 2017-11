TOP zajímavosti z NHL: Brankář chtěl vyhodit, trefil mladíka Flames do tváře

Anaheim - Winnipeg 1:4

Corey Perry se umí pohybovat v předbrankovém prostoru, zároveň ale ví, že nejde o bezpečné místo. Ve strkanici s obráncem Benem Chiarotem byl zasažen koncem hole a jeho obličej potřeboval 20 stehů. Liga už incident zkoumá a možná beka dodatečně potrestá.

Ben Chiarot gave Corey Perry a scary butt-end to the face during the Jets vs Ducks game. MORE: https://t.co/eHtnwsj4Mg pic.twitter.com/VtXQET2dU2

Crazy how much Corey Perry's chin resembles the outline of #nhljets Ben Chiarot's butt-end. #NHL is reviewing the incident. No call on play, could've been a match penalty. Perry needed 20 stitches, including some below top layer of skin. pic.twitter.com/VfWOzNbwqz