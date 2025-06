Ty jdeš do Caroliny?! psali Hertlovi po turbulentním roce. GM se omlouval

Směr Carolina patrně nenabere. Tomáš Hertl je se štací ve Vegas nadmíru spokojený, nebýt zranění, užil si ještě štědřejší jízdu. Střihl si jedenáctizápasovou šňůru s aspoň jedním získaným bodem, zvládl dva hattricky, zářil v přesilovkové kanceláři. „Našel jsem si svoji lajnu, mužstvo hrálo celý rok výborně. V druhé polovině mi to začalo padat,“ cení si rodilý Pražan. Právě v hlavním městě by si chtěl užít letní pohodu.

Nikam se tedy o prázdninách nechystáte?

„Upřímně jsme zatím zůstali doma. Když se hrál v únoru turnaj 4 Nations, byli jsme na dovolené, ale jelikož toho máme hodně, jsme tady. Teď po čtyři týdny každý víkend svatba, proto jsme chtěli být brzy doma. Možná ještě stihneme nějaký prodloužený víkend, ale spíš chceme pohodu v Praze.“

Kdy jste začal s tréninkem?

„Velké volno si obvykle nedávám. Jsem rád, když něco dělám, děti mě hodně drží v tempu. Ale v přípravě už jsem, normálně trénuju s kluky stejně jako poslední tři roky. Zatím hlavně v posilovně, na led se chystám až za nějakou chvíli. Do toho zapojuji další sporty okolo.“

Takže rameno, které jste měl hodně pochroumané, zátěž snese?

„Už je v pohodě, nějak mě neomezuje. Mám celé léto, abych ho zpevnil, ale neměl by být žádný problém. Do další sezony bych měl být úplně stoprocentní, nějak mě to netrápí.“

Jak na osudný moment, jenž se pak neblaze podepsal na vašich výkonech, s odstupem vzpomínáte?

„Nalítl jsem hlavou na mantinel, poranil jsem si rameno podobně, jak to zažilo už hodně hokejistů. Bez trika teď nevypadám úplně hezky. (směje se) Musím posílit všechno kolem, abych neměl problém dál, ale podle doktorů a toho, jak se aktuálně cítím, bych měl být v pohodě.“

Se zraněními máte bohužel bohatou minulost. Hrklo ve vás hodně?

„Byl to nešťastný moment. Bál jsem se, jestli vůbec nastoupím do play off, jak to bude. Když jsem nakonec hrál, první kolo bylo dobré, ale pak proti Edmontonu jsem nedal žádný gól, nepomohl jsem. Vypadalo to, že jsem měl třeba i slušné zápasy, ale očekávaly se góly, které nepřišly. V tom cítím zklamání.“

Jinak ovšem sezonu můžete hodnotit pozitivně, že ano?

„Byl bych spokojenější, kdybychom hráli déle v play off, ale po startu, kdy se člověk sehrával s novými kluky a vůbec celým týmem, začalo kolem prosince všechno klapat. Našel jsem si svoji lajnu, mužstvo hrálo celý rok výborně. V druhé polovině mi to začalo padat, moji formaci se dařilo. Taky přesilovky mělo Vegas po dlouhé době jedny z nejlepších v lize. Vše krásně fungovalo, než jsem se zranil deset zápasů před play off.“

Dohrával jste pod prášky na tlumení bolesti?

„Tak nějak napůl. K play off podobné věci patří, člověk na to nemyslí. Samozřejmě bych byl radši, kdybych se vůbec nezranil. Ve chvíli, kdy se to stalo, jsem měl dva hattricky během týdne, střílel jsem. Dosahoval jsem svého maxima, pak má člověk smůlu, že naletí hlavou na mantinel. Určitě by bylo lepší, kdyby se mi to nestalo.“

Psal mi GM, omlouval se

V posledních dnech kolem vašeho jména bylo živo. Nepřesná zpráva zámořského insidera, že o vás stojí Carolina, rozproudila i v Česku vášnivé diskuze. Jak informace vzala vás?

„Upřímně jsem se na to vůbec nedíval, spíš moje okolí. Věděl jsem, jak to je, protože do 1. července mě nemůžou vůbec vyměnit. Potom mám tři týmy, které si když tak vyberu. Psal mi i generální manažer, že se omlouvá, že informace vůbec vyplavala, nic takového není ve hře. Takže jsem byl úplně v klidu. Věděl jsem, že se nic stát nemůže, mám to pevně v rukách. Když pak GM volal, byl jsem v pohodě.“

Opravdu vás spekulace ani trošku nevyvedla z míry?

„Samozřejmě je to dneska rychlé… Když nějaký novinář v zámoří něco podobného napíše, všichni to přeberou. Ale opravdu jsem byl v pohodě, počítají se mnou na příští rok. Nemůžete to nikdy vědět stoprocentně, ale jelikož mám modifikovanou klauzuli o nevyměnitelnosti a mluvili jsme s týmem, tak jsem strach o místo necítil. Že bych měl odejít, se nebojím.“

Takže jste spíš musel uklidňovat rodinu a kamarády.

„Je to nepříjemné. Přece jen vám všichni najednou začnou psát: Ty jdeš do Caroliny?! Člověk neví, proč by měl někam chodit, když s vedením mluvil. Vegas je jedním z týmů, který je na trhu agresivní, každý rok je vidět, takže nikdo nemá jisté místo, ať je to Jack Eichel nebo kdokoliv další. Vegas chce prostě vyhrávat, v posledních letech dělá velké výměny. Přivedli nejen mě, ale i Eichela nebo Marka Stonea. Chtějí velké hráče, pořád kvalitní tým.“

Čili počátek července, kdy se otevírá trh volných hráčů, pro vás osobně není moc téma?

„Uvidíme, co se stane na trhu. Myslím si, že se mnou počítají, se sezonou byli spokojení. Samozřejmě o zranění před play off jsme si řekli, jinak to ale klapalo.“

Cítíte tlak na výsledky? Vegas přece jen hned v premiérové sezoně došlo do finále, už má Stanley Cup z předloňského roku.

„Měli prvním rokem trošku štěstí, že se jim sezona hned takhle povedla. Organizace je ale takto nastavená, je super a funguje výborně. Je vidět, že generální manažer si jde za úspěchem každý rok, naplno využívá platový strop. Vytěžili i skulinky, které se naskytly (nasazení zraněného Marka Stonea až v play off – jeho plat se do stropu nezapočítával, protože smlouva spadá jen pod základní část). Dělají přestupy, nechtějí spoléhat, že draftují hráče, který bude skvělý až za dva tři roky. Chtějí vyhrávat každoročně.“

Což je pro vás ideální stav.

„Vyšlo to, že jsem mohl do týmu odejít. Kariéra se přece jen krátí, pokud chce člověk vyhrávat, musí být v týmu, kde je šance na Stanley Cup.“

TOMÁŠ HERTL

Narozen: 12. Listopadu 1993 (31 let) v Praze

Klub: Vegas Golden Knights

Výška / váha: 190 cm, 97 kg

Kariéra: Slavia Praha (2011-13), Slovan Ústečtí Lvi (hostování v 1. lize, 2012), San Jose (NHL, 2013-24), Worchester (AHL, 2015), Vegas (2024-?)

Největší úspěchy: bronz z mistrovství světa (2022), extraligový bronz se Slavií (2013), nováček extraligy (2012)

Bilance v minulé sezoně: 73 zápasů, 61 bodů (32+29)