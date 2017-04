TOP zajímavosti z NHL: Ovečkin filmoval, brankář hrdina dvakrát nahrával

V šestatřiceti letech patří Ryan Miller k nejstarším brankářům soutěže, ale nic si z toho nedělá. Ve Vancouveru mu sice skončil lukrativní kontrakt, konec kariéry ale nevyhlíží. "Chci hrát hokej dokud mě nevykopnou. Stále jsem soutěživý a mám v sobě plno chuti do hry," řekl americký gólman.

"I'll take a step away from hockey before making any decisions. I've formed a bond with this city and these players." - Miller