USA - Česko 1:1. Direkt za direkt v Davis Cupu. Lehečka nadchl, Menšíka zvládl nemocný Fritz
PŘÍMO Z USA | Kvůli dešti se začalo víc než s hodinovým zpožděním, tenisté neměli ani čas na pořádnou rozehrávku. A meteorologové předpovídali příchod dalších bouřek. Očekávaná dlouhá daviscupová noc se ale v Delray Beach nakonec nekonala. Česko hraje s domácími USA na Floridě po prvním dnu 1:1 a oba týmy mají zatím stejně daleko do listopadového Final 8 v Boloni. Česko poslal direktivně do vedení první hráč týmu Jiří Lehečka, jenž zdolal Francese Tiafoea 6:3, 6:2. Za hosty kontroval jejich lídr Taylor Fritz. Pátý hráč světa srovnal po výhře nad Jakubem Menšíkem 6:4, 6:3.
V sobotu od 20.00 SELČ je na programu čtyřhra, po ní následuje zápas týmových jedniček a posléze dvojek, pokud to bude třeba.
„Slušný výsledek. Furt se držíme toho, že jsou Američané lehcí favorité tohohle zápasu, a když to je po pátku 1:1, splnily se prostě papírové předpoklady,“ hodnotil střízlivě vyrovnaný stav český kapitán Tomáš Berdych. „Co je pozitivnější, je Jirkův výkon, který byl skvělý. Hrál perfektní tenis, což může být lehký příslib do dalšího dne. Kubu jsme už viděli letos hrát i lepší zápasy, ale to se v tenise stává.“
Jiří Lehečka navázal na výkony, které ho minulý týden dovedly až do čtvrtfinále US Open a na kariérní 16. místo žebříčku. A oslavil kulatiny, desátou výhru v Davis Cupu. Francese Tiafoea zdolal ve třetím vzájemném utkání poprvé. A zcela jednoznačně 6:3, 6:2 za 78 minut. Američan z 29. místa žebříčku ATP si nevytvořil jediný brejkbol. Český lídr vyhrál od stavu 3:3 pět gamů za sebou a zlomil duel. Výborně podával, na pomalém betonu ještě lépe prohazoval.
O čtyři roky starší Američan potvrdil, že se mu v týmové soutěži nedaří a prohrál šestý ze sedmi daviscupových zápasů. Naopak Lehečka vylepšil svou bilanci za Česko na 10:11.
Američané, jejichž hymnu před utkáním zapěla dcera jejich kapitána Boba Bryana, se po prvním mači museli strachovat. Klid jim však vrátil Taylor Fritz. Ten zvládl svůj part před už zcela zaplněným stadionem bezchybně za 91 minut.
Čas pro Berdychův správný instinkt
Na tiskové konferenci pak muž, jenž vynechal čtvrteční los, čímž podráždil český tým, hovořil chraplavým hlasem. „Jsem nemocný. Při tréninku během týdne jsem se cítil vyčerpaný, tušil jsem, že na mě jde nemoc. A ve čtvrtek mi bylo nejhůř. Když jsem vstal z postele, cítil jsem se hrozně. Snažil jsem se spát, co nejvíc to šlo. Stále se necítím skvěle, ale je mi o hodně líp,“ vysvětloval.
Menšík, jenž v poslední měření sil, tedy při březnové jízdě za titulem v Miami, Fritze porazil, se v Delray Beach pral s výrazně pomalejším betonem. A ten jeho hře založené na servisu a úvodech výměn nesedí.
Zdravotní indispozici soupeře nevnímal. „Taylor se asi necítí úplně nejlépe, ale na kurtu působil sebevědomě a hrál svůj standard bez větších chyb. Podával líp než já, i v delších výměnách se držel úplně normálně,“ konstatoval Menšík, jenž odehrál 10 gamů na servisu a o polovinu z nich přišel. Věrný své optimistické povaze ale neklopil hlavu. „Věděl jsem, kdo proti mně stojí. Je to jeden z nejnáročnějších oříšků k rozlousknutí. V sobotu je ale další den, máme velkou šanci utkání dobojovat a vzít si tři body,“ věřil.
Poprvé v kapitánské kariéře teď potřebuje Berdych ukázat správný instinkt. Mnohé napoví úvodní sobotní čtyřhra. Američané nemají jediný důvod měnit nominaci ostřílených deblových specialistů Austina Krajiceka s Rajeevem Ramem. Původně nahlášený český pár Tomáš Macháč – Adam Pavlásek ale platit nemusí. „Variant je spousta, musíme se dohodnout v týmu. Nemám křišťálovou kouli, i když zrovna teď by se mi hodila,“ usmál se Berdych, jenž musí kalkulovat i se startem programu v brzkém odpoledni a tudíž mnohem větším teplem a vlhkostí. „Podmínky budou diametrálně odlišné. Je tam několik variant a musím brát v potaz aspekty, jako že jdou zápasy rychle po sobě, nehraje se večer a bude dost vedro,“ kývl hlavou.
Varianta využití skvělého pátečního výkonu a dobré formy Lehečky je lákavá, bezprostředně po čtyřhře by však českou jedničku čekal ale v brutálním počasí i singl s odpočatým Fritzem. Berdych naznačil, že víc než na deblovou obratnost bude sázet na palebnou sílu českého páru. „Oni jsou výborní deblisti a ještě k tomu sehraní. A právě proto se budou těžko přehrávat technicky v deblových hrátkách a radovánkách. Budu se snažit klukům vštípit co nejagresivnější a nejaktivnější přístup ke hře. Někdo prostě bude muset tvrdit muziku,“ prozradil.
Pár Jakub Menšík – Tomáš Macháč se zřejmě jeví jako nejlogičtější řešení s tím, že jeden z dvojice by musel za stavu 2:2 do pátého mače o všechno. Cesta k triumfu na Floridě je klikatá, nikoliv však zavřená.