Kacetl po nachytání na Spartě: Moje chyba, mrzí mě to. S rivalem se dál dá překvapovat
Pro Třinec představuje nadále neochvějnou oporu. Ondřej Kacetl umí v brance postavit zeď, která byla ještě do loňska budována ze zlatých cihel. I ve druhém zápase nové sezony zkušený gólman držel Oceláře dlouho ve hře na ledě rivala ze Sparty, byl ale hned několikrát nachytán Pražany. I kvůli gólu z buly či trefě z velkého úhlu nezabránil porážce 2:5. „Všechny góly se daly nějak chytat. Je to moje chyba,“ nevymlouval se čtyřnásobný mistr extraligy.
Překvapily vás trefy Romana Horáka a Aarona Irvinga? První vypálil hned po buly, druhý z velkého úhlu.
„První puk promáchl, trefil to ze vzduchu. Šlo to přímo mně mezi nohy. Nestihl jsem zareagovat. Smolný gól. Irving trefil přesně těch pět centimetrů. Když to trefí, těžko se to chytá. Je to můj gól, neměl bych ho dostávat, ale to se stává. Mrzí mě to.“
Budete si teď dávat na rány hned po vhazování větší pozor?
„Dávám si na to pozor při každém buly a pokaždé počítám, že puk může vyletět, ale tohle bylo tak šťastně trefené ze vzduchu, že mi to prolétlo přímo mezi nohy. Byl tam i takový zvláštní odraz od ledu. Horyna (Horák) promáchl a podruhé do toho prostě nějak plácl a já už nestihl zareagovat. Samozřejmě je to moje chyba.“
Prozraďte, který z inkasovaných gólů vás nejvíc štve?
„Samozřejmě všech pět, protože všechny se tak nějak daly chytat. To se dá vždycky, ale je to škoda. Mrzí mě to, kdybychom jich dostali míň, tak jsme na Spartě dosáhli minimálně po bodu.“
Se Spartou jste odehráli už 43. zápas z posledních čtyř let. Mají souboje s ní pořád stejný náboj?
„Určitě. Sparta má jeden z nejlepších týmů v extralize a vždycky se proti nim chceme vytáhnout. Je to takový náš tradiční soupeř, i co se týká zápasů play off z minulých let. Myslím si, že jsme nyní hráli dobře a na konci jsme sahali po bodu. Je ale škoda, že nám tam nespadly šťastné góly, které nám dali oni.“
Můžete se s Pražany vůbec ještě něčím překvapit?
„Samozřejmě se vždy něčím překvapíme. Každý rok je jiný, jsou noví hráči, trochu se změní systém, poupraví se určitá hra v defenzivní i útočné části. Určitě se překvapovat dá. V play off už to pak moc nejde, to už bývá jen boj. Takhle na začátku sezony tam ale novinky jsou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž