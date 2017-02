Útočník Vrána se po měsíci vrátil z farmy do týmu Washingtonu

Capitals čeká v sobotu duel v Montrealu a v neděli doma proti Los Angeles a není jisté, jestli Vrána se dostane do sestavy. Kouč Barry Trotz jej totiž povolal, pokud by nebyl k dispozici Justin Williams, který by měl v Montrealu hrát. A také proto, že se někteří hráči Capitals potýkají s nachlazením.

"Je to hráč, jehož můžeme okamžitě zařadit do sestavy, pokud bychom potřebovali. Dneska s námi trénoval. Získal už zkušenosti, což je dobře, pokud by nastoupil," řekl Trotz deníku The Washington Post.

Vrána, jehož si Capitals vybrali v roce 2014 v prvním kole draftu na 13. pozici, si v této sezoně AHL připsal ve 30 zápasech 24 bodů za 13 branek a 11 asistencí.