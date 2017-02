Hudler o BIZÁR vlastenci: Minela i smůla! Kouč se vztekal, soupeř smál

Smůla, pech, zatrolená situace, rarita. Na Jiřího Hudlera při zadovce na červené čáre dotíral Kyle Turris, lehce mu nadzvedl hokejku a český útočník nasměroval puk do opuštěné klece, opaření zadáci Dan Hamhuis a John Klinberg zakročit nestihli.

"Viděl jsem, že mi nalevo najíždí Cody Eakin, ale nechtěl jsem mu sehrávat, obránci u něj byli hodně natěsno, nechtěl jsem, abychom ztratili puk. Tak jsem to dal za sebe, že založíme naši početní výhodu postupně, nebylo kam spěchat," popisoval nešťastný moment pro NHL.com Hudler.

VIDEO: Podívejte se na vlastní gól Jiřího Hudlera

"Měli jsme na ledě o jednoho muže více, věřil jsem si. Nejsem si jistý, zda kluci zrovna v tu chvíli nestřídali, ale pocitově jsem měl za to, že to do branky nepůjde. Pak jsem se ale otočil a bylo jasno - průšvih. V zápase jako je tento, je to samozřejmě moje velká chyba. Ale jasně že jsem si nechtěl dát vlastenec, byla to nešťastná smůla," dodala předsezonní posila Stars, která kvůli záhadné viróze v sezoně odehrála jen 24 zápasů a vstřelila dva góly.

Gól sudí připsali Chrisi Kellymu, který byl v době, kdy touš přejel brankovou čáru, už na střídačce svého týmu. "Hraji velmi účinně, co myslíte, nemám žádné střely, ale stejně dávám góly," smál se 36letý Kanaďan. Netuším, jak to padlo, celou dobu jsem si myslel, že obránce si puk zpracuje, ale pak mi došlo, že už to asi nestihne, pro nás jen dobře" mudroval Kelly.

Jeho tým ve druhé dvacítce máknul a dvougólové manko zásluhou Antoine Roussela a Jamieho Benna smazal, v 7. minutě závěrečné periody ale o vítězství domácích rozhodl Mark Stone. Po utkání se ale stejně nejvíc přetřásala Hudlerova vlastní branka.

"Co na to mám říct. Využili jsme snad každou šanci, jak soupeři darovat výhru, včetně toho, že jsme si vstřelili vlastní gól. Hrozný zápas, je to frustrující. V šatně jsme si to po první třetině vyříkali, řekli si cestu, jak utkání vyrovnáme, což se nám i podařilo. Ale nakonec stejně odsud odjíždíme bez bodu," štvalo kouče Dallasu Lindy Ruffa, jehož tým prohrál čtvrýt zápas v řadě.

Dallas z 12. místa v Západní konferecni ztrácí na osmé Los Angeles už propastných osm bodů.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Ottawy s Dallasem