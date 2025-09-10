Král s body, ale bez Krále! Věděli jsme, že nedohraje, líčil kouč Komety
A už to začíná… Power play soupeře, brejk a gól Jakuba Fleka do prázdné klece. Klasika minulé sezony je zpět. Kometa díky typickému zásahu svého rychlonohého kapitána přetlačila v náročné premiéře odbojný Litvínov 4:2, ale záhy přišla o elitního beka Filipa Krále. „Už nastoupil se sebezapřením, zranil se v Lize mistrů. Někdy v desáté minutě jsme věděli, že nedohraje,“ uvedl kouč Kamil Pokorný. Charakter zranění a délku léčby nechtěl specifikovat.
Vítězný gól odpálil ze své hole v 57. minutě Andrej Kollár, jenž brilantní ránou zápěstím z křídla pokořil krajana Mateje Tomka. Vzájemné souboje jsou vždy pikantní. „Je to můj kamarád,“ zmínil útočník. „Když hrajeme proti sobě, vždycky mu říkám, ať mi tam jeden pustí. Před tímto zápasem jsme spolu ale nekomunikovali. Možná už se s ním nebudu bavit vůbec,“ zasmál se a ocenil za přihrávku obránce Tomáše Bartejse. „Výborně mi to hodil do prostoru a já jsem se jenom snažil trefit bránu.“ Tomkovi dal předtím gól prý akorát na tréninku, kdy ještě oblékal brněnský dres,
Slovenský pracant, aktuálně na křídle druhé řady, si pak připsal ještě asistenci při hře Vervy bez gólmana. Mohl ji mít ještě o pár desítek sekund dříve, jenže „žabičku“ na Adama Zbořila mu vyhmátl David Kaše. „Přečetl ji, ale nedal jsem ji stoprocentně,“ připustil Kollár. „Chválabohu se nám to nevymstilo, že bychom inkasovali,“ oddechl si.
Naopak nakonec skóroval jeho parťák Flek, specialista na góly při power play. Do „Kdybych jich dal tuto sezonu milion, budeme rádi. Znamenalo by to, že vyhráváme zápasy,“ pronesl s úsměvem ofenzivní univerzál. „Pokud jsme měli opravdu devět střel na bránu, je to strašně málo. Oslabení nám sebrala síly,“ líčil litvínovský útočník Matúš Sukeľ. Finální děkovačka před fanouškovým kotlem plynule navázala na dubnové oslavy titulu, které si domácí klub slavnostně připomněl i před prvním buly. Diváci se vytáhli velkolepým choreem. „I to nás nakoplo, že jsme na ně prvních minut tak vletěli,“ tvrdil Kollár.
Pouze na dvě minuty a dvacet sekund se smrskl pobyt Filipa Krále v obnovené premiéře v dresu Komety. Klíčový obránce mistra se stihl stát prvním vyloučeným v zápase, při návratu z trestné lavice dostal pukem a odstoupil ze hry. „Filip je kvalitní hráč, bude chybět. Ale ostatní umí převzít jeho roli. Nebudeme dělat nějakou paniku,“ vybízel Kollár. „Ščoty (Jan Ščotka) šel místo něj na přesilovku a zastoupil ho výborně, i když ani jedna lajna nedala gól. Ale byly tam šance, což je základ,“ mínil. Uschopněnost do práce naopak hlásili slovenští tahouni Marek Ďaloga s Kristiánem Pospíšilem, kteří vynechali víkendové bitvy v Lize mistrů.
Chyběl lídr, gólman maturoval
Větší ztráty nakonec sčítali hosté. A to už před odjezdem. Na Moravu se vůbec nevydal elitní útočník Ondřej Kaše, stejně jako nový brankář Pavel Čajan (22). Důvod jeho absence nebyl zdravotní, nýbrž studijní. Po devíti letech v Americe skládal v době extraligového startu maturitní zkoušku. V sobotu už by měl být na tréninku. „Věděli jsme dlouho dopředu, co ho čeká,“ uvedl kouč Michal Broš. Na pozici dvojky se tak posunul mladík Adam Kubík. (neplést s útočníkem Motoru)
V duchu nového klubového sloganu „S ledovým klidem, drtivou silou“ zavěsil jako první Adam Zbořil, přesunutý ze středu útoku na křídlo k bratrům Zohornům. V tlačenici před brankovištěm byl důslednější než protihráč Holmström a bekhendem zblízka zvedl puk pod horní tyčku Mateje Tomka, bývalého gólmana Komety. Verva pak využila svou druhou přesilovku, když si Sukeľ nerušeně vybruslil pro dorážku vlastní střely. Brněnští beci byli příliš vysoko…
V půlce zápasu trefil Lukáš Cingel z mezikruží vedoucí gól úřadujícího šampiona, který v závěru druhé třetiny pohrdl čtyřminutovou početní výhodou za Koblasův úder holí do Ďalogova obličeje. Litvínovští si zbytečnými fauly sami šlapali po výsledkovém štěstí. Přesto se vrátili do hry díky Poláškově skryté střele od modré na 2:2. I proto, že Pokorného svěřenci pohrdali hrou v pěti proti čtyřem. „Trpěl jsem,“ nezapíral kouč. „I když jsme museli po odstoupení Filipa Krále malinko improvizovat, zápas volal po tom, abychom ho v přesilovkách rozhodli. Měli jsme si jimi pomoct. Dohráli jsme ho jen díky povedenému brejku a přesné střele,“ připomněl Kollárův moment.
Hosté vědí, kde ztratili šanci na body. „Haprovala nám disciplína,“ věděl trenér Broš. „Obrovský kredit těm, co zvládli odehrát oslabení bez obdrženého gólu. Po kostrbatém začátku jsme byli nějakých čtyřiapadesát minut Kometě vyrovnaným soupeřem, ale ona prokázala svou obrovskou kvalitu a zkušenost. Stačilo pár drobných nedorazů a využila toho, aby si udělala rozhodující náskok. V drobných detailech byla o ten gól lepší,“ připustil. „V závěru rozhodovala i kvalita ledu,“ upozornil trenérský debutant v extralize.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž