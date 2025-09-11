Ruska o námluvách v tenise: Rune je asi zoufalý, píše všem. Dán se jí vysmál
Nejvýš to dotáhla na 11. místo žebříčku WTA. Momentálně je Ruska Anna Kalinská světovou hráčkou číslo 32. V minulosti se ale proslavila vztahem s dnes už světovou dvojkou Jannikem Sinnerem či románkem s australským bouřlivákem Nickem Kyrgiosem. Zálusk si na ni dělal ale i potížista Holger Rune z Dánska, kterého teď Ruska ponížila v rozhovoru s další bývalou hráčkou Annou Čakvetadzeovou, když ji údajně opakovaně neúspěšně zval na rande.
Kalinská a Sinner dali na odiv, že k sobě mají blízko skoro přesně před rokem, když se políbili při Italově triumfu na US Open 2024. Byli spolu jen několik měsíců, pak nastala pauza a Sinner později v rozhovoru s novináři v Římě potvrdil, že je zase svobodný. Kalinská byla volná a teď odhalila, že na okruhu je o ní poměrně velký zájem.
V rozhovoru s Čakvetadzeovou, který obletěl internet, se zmínila, že si na ni myslelo hned několik hvězd bílého sportu, ale tím, že je prý často odmítala, už tolik nepíšou. A když někdo napíše, mnohdy ani neodpoví.
Konkrétní byla však jen u jediného ctitele. Tím měl být dánský bouřlivák Holger Rune. Někdejší světová čtyřka rankingu ATP je známá svými emocionálními výlevy na kurtu. Ve čtvrtfinále Roland Garros 2022 údajně měl dokonce vyhnat svou matku z lóže, když prohrával v severském souboji s Norem Casperem Ruudem.
„Někdo mi psal soukromou zprávu třeba desetkrát. Teprve pak to vzdal. A řeknu, kdo to byl. Byl to Holger Rune. Píše všem. Má o sobě až moc velké mínění. Možná je jen zoufalý, ale není jediný, kdo mi psal,“ prozradila Kalinská.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Dvaadvacetiletý Dán bleskově na Kalinskou reagovat na sociálních sítích. „Haha. Možná jsou to jen kulturní rozdíly. Anna si vyložila komentář k jejímu příběhu jako pozvánku na rande. Když chci jít na rande, řeknu si o něj. Nebojte se,“ kontroval Rune.
Před časem ale měla podobné zkušenosti s Runem i další Ruska Veronika Kudermetevová. „Řekla jsem mu, že jsem pro něj moc stará, a když se podívá na moje sociální sítě, uvidí, že jsem vdaná. Omluvil se mi, ale od té doby mě ani nepozdraví, když se potkáme na turnaji,“ uvedla osmadvacetiletá hráčka na Dánovu adresu.