7:1 v derby! Sedlák se vznášel, Ludvig jako pohodová bestie. Hradec byl na ručník
PRVNÍ DOJEM MIROSLAVA HORÁKA | Hokejoví fanoušci, na zápasy Pardubic se naučte chodit včas, neriskujte zdržení v bufetu nebo doma před ledničkou. Mohli byste přijít o velké věci. Tak jako ve středu večer, kdy minutu po šesté podvečerní Dynamo vedlo nad Hradcem 2:0 a rozjelo demolici oponenta v prvním dějství. Co přineslo dlouho očekávané východočeské derby v rámci úvodního extraligového kola krom výsledku 7:1? Takhle silná pardubická dominance zkraje sezony nebyla dlouho k vidění.
Zajímavé události zápasu
- My chceme deset!
Kolikrát se vám na hokeji stane, že ve 14. minutě slyšíte z ochozů: Deset! Deset!? Aniž by se jednalo o ironii nebo jiný výstřelek. V premiérovém derby sezony se potupná desítka stala skutečně reálnou, když v čase 13:52 skóroval Jan Mandát, čímž zároveň ukončil trápení Stanislava Škorvánka v hradecké kleci. Šlo o pátý gól, na hradeckou komunitu šly mrákoty a leckteří přemýšleli o chvatné cestě domů okolními okreskami. Diváci čekali, zda na led nepřiletí ručník.
- Přesilovky v režii beků
Dynamu stačilo pět sekund od Lukášem Sedlákem čistě vyhrané buly, aby zužitkovalo první přesilovku. Časomíra ukazovala údaj 0:23, když Jan Košťálek neomylně trefil horní růžek branky a celý rozzářený oslavil návrat z Vítkovic. Kam loni odcházel jako nepotřebný. V 11. minutě jej klasicky přesnou ranou z první napodobil další novic Daniel Gazda v převaze pěti proti třem, aby za další minutu z pokračující výhody z dálky zacílil Peter Čerešňák. Tři góly zadáků? To jde…
Kdo mě zaujal
- John Ludvig (Pardubice)
Občas si říkáte, že aspiruje na titul nejpohodovější bestie extraligy. John Ludvig by sám ochránil celý obchoďák, stejně jako to dělá na ledě, když se proti němu vydají soupeři. Pokud si udrží konstantní kvalitu, Dynamo v něm získá bodyguarda-gentlemana, který od sebe suše odhazuje jednoho soka za druhým, aniž by se extra nadřel. Koňskou sílu libereckého rodáka s klasickou kanadskou náturou poznával u hrazení zejména Lukáš Radil. Ale nebyl sám, Radovan Pavlík ví své.
Kdo mohl ukázat víc
- Hradec Králové
Nikoli mohl, ale měl. Velmi solidní vstup Hradce do Ligy mistrů byl krutou středou na pardubickém popravišti zmuchlán, devalvován. Všechno šlo proti hostům, kteří se ani nestačili nadýchat atmosféry a už jim hořela stodola. Ačkoli po dvou inkasech se hráči Mountfieldu rozjezdili a dopřáli Romanu Willovi rozcvičku, série tří zbytečných vyloučení dohnala zmrazené hráče k úkolu zabránit historické potupě.
Čeho jste si možná nevšimli
- Sedlákův extrémně dobrý start
Je zdravý, hladový a herně výživný, stoprocentní. Lukáš Sedlák byl pánem ledu. Jednak čistým způsobem vyhrává vhazování a pak se také na ledě vznáší. Evidentně má dobře nabroušeno, ale jen o nožích to není. Kapitán Dynama dává najevo, že po dalším velkém posílení chce jít ostatním tím nejlepším příkladem. Stíhá být poctivý dozadu a má dostatek energie na kreativní nápady v ofenzivě, Jan Mandát mu tímto rovněž děkuje.
- Návštěva: 10194 (vyprodáno)