Dynamo vytasilo skvost, do kabiny Hradce poslalo ticho. Radil: Rozebrat a zapomenout...
Kdybyste přáli Pardubicím a snili o parádní první třetině v derby, jaké skóre by vám v představách svítilo? Tři nula? Tak to jste byli pěkně při zemi. Místo vypjaté bitvy se servírovala sci-fi podívaná. Na straně Dynama skvostný biják, na hradecké horor. Domácím stačilo čtrnáct minut k vedení 5:0, hokejovou katovnu nakonec zavřeli s finálním rezultátem 7:1. Premiérovou gólovou radost si dopřál i Jakub Lauko.
Máte mezi marody Romana Červenku, Vladimíra Sobotku, Miloše Kelemena a Martina Kauta? Jinde by vyhlašovali stav pohotovosti, v Pardubicích nemusí. Sestrojili mašinu, schopnou poradit si i bez rozdílových borců vysoké jakosti. Tři góly z přesilovek jeden v oslabení, celkově nejvyšší známka 10 a signál extralize, že tady s hledáním fazony nebude problém. „Máme okleštěnou sestavu bez pár kluků, tak jsme rádi, jak se nám to povedlo,“ pochvaloval si Lauko.
V létě se řešilo, kdo opustí na extraligové poměry extrémně našvihanou defenzivní složku Dynama, kde to překypuje uznávanými beky na přesilovku, kteří obvykle požírají spoustu minut. Neodešel nikdo a zatím se zdá, že by se obránci mohli vedle sebe porovnat. Kouč Filip Pešán jich nasadil osm a každý přispěl, aniž by trpěl skromným vytížením. „Obranné dvojice máme skvělé poskládané, v každé dvojici je kluk, který umí podpořit útok, hrát dobře dopředu a vedle něj hráč, který hraje tvrdě, jednoduše a je hodně dobrý v defenzivní práci,“ pochvaluje si i Jakub Lauko.
Ostatně, výsledek hovoří za vše. Dynamo se připravilo na maximum, hlavy správně nastavené už od rozbruslení. Po 18 sekundách přišlo dvouminutové provinění Ondřeje Dlapy a po dalších pěti úvodní gólová oslava. Než se Hradec dostal k první početní převaze, Dynamo mělo na kontě už čtyři, z toho tři využité.
Nejrychlejší góly v prvním kole sezony
Střelec (sezona + zápas)
Čas
Jakub Orsava (20/21: ČB–HK 1:5 – 1. kolo)
0:08
Viktor Hübl (14/15: Lit–KV 5:0 – 1. kolo)
0:19
Jan Košťálek (25/26: Par–HK 7:1 – 1. kolo)
0:23
Tomáš Rolinek (18/19: Par–Vit 1:2 – 1. kolo)
0:23
Aleš Kotalík (11/12: ČB–MB 4:2 – 1. kolo)
0:25
Týmu Tomáše Martince až na pár zajímavých výletů nevycházelo nic a jeho noví kolegové Petr Koukal a Martin Vágner prožívali drsnou extraligovou premiéru. „Po pěti nebo šesti minutách bylo rozhodnuto. Vracet se do toho proti takovému týmu je těžké,“ posteskl si Lukáš Radil, v duelu kapitán Hradce, přitom donedávna opora Dynama. „Rozebrat a zapomenout,“ doplnil.
Hradci po děsivé první dvacetiminutovce nezbylo nic jiného než po sobě zanechat aspoň tvář týmu, jenž se nesmířil s debaklem a nechal mluvit svá „kladiva“, ve druhém dějství se stal protivnějším sokem, lehkou frustrací dával najevo, že je stále v zápase.
Příklad? Jakub Pour se mohl uvztekat, když jej sudí vyloučili za souboj u hrazení, kde vystrčil loket, ačkoli předtím nechali být hit Johna Ludviga na Radovana Pavlíka. Jenže ten byl čistý, byť tvrdý. Následovaly další vzájemné rozmíšky, lehký atak hostů na Jakuba Lauka. Těm to pomohlo alespoň ke snížení na 1:6.
Aby v následné přesilovce nechali ujet Lukáše Sedláka, jenž náramně načasoval gólovou pobídku pro Jana Mandáta. Tahle lahůdka byla odpovídající tečkou za menu, které chutnalo jenom jednomu. „Prohra nás mrzí, ještě víc fakt, že jsme prohráli jednoznačně. Měli jsme na začátku spoustu vyloučených, Pardubice daly tři góly a držely otěže zápasu ve svých rukou. Byly lepší v pohybu a v soubojích,“ shrnul kouč Tomáš Martinec.
Jeho protějšek Filip Pešán předstoupil před média s jasným záměrem nepřechválit vydatné představení. „Každý, kdo měl na sobě dres Dynama, tak si zápas užil. Zaslouženě jsme zápas zvládli, máme tři body, není to víc ani míň. Zkrátka jsme dobře vstoupili do sezony, ale víc to neznamená,“ poslal i do kabiny zřetelný vzkaz, že se jede dál a příště bude zase třeba dřít od píky.
Hned v pátek v Liberci, kde je Filip Pešán doma.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž