Hraní bez peněz? V KHL je to běžné, postěžoval si kanadský bek

Rok 2011 si bude určitě pamatovat, tehdy podepsal v Columbusu smlouvu, která ho zajistila na celý život. Co na tom, že z posledního roku pětiletého kontraktu byl vykoupen, 33 milionů dolarů které mu vynesl, už mu nikdo nevezme.

Jenže pak už to taková sláva nebyla. Pro loňský ročník podepsal Carolině, jenže se zranil hned během prvního střídání prvního zápasu sezony a v celém ročníku už nemohl naskočit. V hokeji během jeho rekonvalescence nastal velký zvrat, kluby začaly sázet na mladé hráče, veterán, který by ještě před pár lety byl ceněnou akvizicí, byl najednou nechtěný. Wisniewski to poznal také, nikdo v NHL s ním letos smlouvu už nepodepsal.

„Myslel jsem si, že až se bude blížit konec kariéry, že to poznám. Ale já to necítím, pořád nechápu co se stalo, myslím, že stále ještě umím hrát," vykládal pro National Post juniorský mistr světa z roku 2004.

V letadle i sedmnáct hodin

Jenže doba se změnila. Wisniewski za sebou měl těžké zranění kolena a i když se snažil probít skrz kemp na soupisku Tampy Bay, (a většina expertů předpovídala, že se mu to podaří) tak práce v NHL nepřišla. I Lightning jdou s dobou a radši vsadili na mladé hráče. Kanaďan se tedy vydal za dobrodružstvím.

Od angažmá v Admiralu Vladivostok si sliboval hlavně to, že se rozehraje, nabrousí své schopnosti a zaujme některého ze zámořských generálních manažerů. Proto si do smlouvy zahrnul dodatek, že v případě zájmu z NHL může odejít. Tahle myšlenka ale nevyšla. A tak Wisniewski aspoň sbíral zajímavé postřehy z jiného světa.

„Byl jsem prakticky v Číně. Letadlem to bylo 45 minut do Tokia a hodinu do Soulu. Jenže do Moskvy to bylo 10 hodin a často jsme přesedali na jiné letadlo a tam pokračovali. Jednou jsme dokonce letěli sedmnáct hodin," kroutil hlavou zadák a s radostí najednou vzpomínal na létání po Spojených státech.

„Když jsem byl v Anaheimu, mleli jsme pořád hubou kvůli čtyřhodinovým přeletům do Detroitu. To byl v Rusku náš nejkratší let," divil se dál.

V KHL nakonec odehrál jen 16 zápasů, vstřelil jednu branku a posbíral devětatřicet trestných minut. Přesto s Admiralem byl spojen ještě pár dlouhých týdnů. Tři měsíce totiž čekal na první výplatu a klub mu doteď dvě třetiny celkové částky dluží. A nejde o žádnou výjimku.

„Tam je to takhle běžné. Velké týmy jako Petrohrad a CSKA Moskva na tom jsou dobře a hráčům platí včas, ale jinak je to všude stejné a peníze chodí se zpožděním," dodal.

A tak se znovu vydal jinam, tentokrát posílil Lugano na Spengler Cupu a dokonce byl zvolen do All-Star Teamu turnaje. Na pracovní nabídku ale čekal další dva měsíce, dva dlouhé měsíce než podepsal Chicagu Wolves, tedy farmářskému týmu St.Louis Blues.

A věří v lepší angažmá, než bylo to ruské.