Jágrovy góly můžou brát hráčům peníze. Weber přišel i o 45 milionů

Páteční gól Jaromíra Jágra v utkání s Anaheimem byl krásný, určitě jste si ho pustili víckrát. Byl i důležitý, znamenal vítězství Floridy. V NHL se však zcela jistě našlo dost hráčů, kteří se v duchu ušklíbli: „Tohle je to poslední, co teď potřebujeme.“ Ne ze závisti nad veteránovým uměním, nýbrž z čirého pragmatismu. Čím více týmů z tzv. nehokejových trhů totiž postoupí do play off, tím méně peněz v létě poputuje na konta hokejistů. Zbytek ligy proto určitě drží palce víc Torontu než Floridě.

Nejdřív slovo do vlastních řad. Několikrát ročně, i v těchto novinách, si můžete přečíst, která z hvězd NHL vydělá kolik peněz, jak vypadá žebříček nejlépe placených hokejistů. Neberte tyhle informace vážně. Částky nesouhlasí, jak by řekl klasik. Pravdivé je pouze pořadí.

Řeč teď není o daních ani provizích pro agenty, ale o faktu, že hráči od klubů nedostávají tolik peněz, kolik jim přisuzují jejich smlouvy. Pouze dvakrát od roku 2005, kdy jsou v systému platových stropů jejich příjmy závislé na ekonomických výsledcích ligy, brali přislíbenou částku. V ostatních případech jim NHL strhla dost velký díl. V minulé sezoně 13 procent, protože soutěž vydělala méně, než se očekávalo. Pro takového Shea Webera, nejlépe placeného hráče ligy, to znamenalo nemilou ztrátu ve výši 1,8 milionu dolarů. Jaromír Jágr přišel zhruba o 700 tisíc.

Jak je to možné? Podle kolektivní smlouvy si majitelé klubů a hráči dělí výdělky v poměru 50:50. Ovšem na začátku sezony logicky nikdo neví, jak vysoké budou. I platový strop je tvořen odhadem na základě čísel z předchozího ročníku. Proto hokejisté dostávají pouze 84,5 procenta dohodnutých platů a zbytek peněz tvoří tzv. escrow, tedy zjednodušeně řečeno fond, jenž má pod kontrolou NHL. Pokud účetní na konci sezony zjistí, že liga vydělala podle předpokladů, část ze zadržených 15,5 procenta pošle hráčům na účet. Je-li na tom NHL skvěle jako v letech 2006 a 2008, dostanou hokejisté všechno zpět, když liga příliš neprosperuje, vrátí se jim pouze drobné.

Profit soutěže závisí na mnoha faktorech: na ceně televizních práv, na naplněnosti kapacit stadionů, na prodeji suvenýrů, na kondici kanadského dolaru atd. Zjednodušeně řečeno NHL vydělává tím víc, čím líp se daří celkům z Kanady a největších amerických trhů, jimiž jsou New York, Chicago a Los Angeles. Docela se i hodí, pokud jsou na tom dobře tradiční organizace z velkých měst, tedy Boston, Philadelphia a Detroit.

V minulé sezoně nepostoupil do play off ani jeden ze sedmi kanadských klubů, což NHL způsobilo značný bolehlav. Ani finále San Jose-Pittsburgh nebylo z těch, které by pobláznily kontinent. Navzdory tomu, že jeho hlavní postavou byl miláček Sidney Crosby. V takovém Vancouveru si kvůli němu málokdo zaplatí stream na NHL. com. Sezona tady pro fanoušky končí ve chvíli, kdy se hokejisté Canucks rozletí na dovolené. A tak všichni hráči museli oplakat třináct procent ze svých platů.

Letos Kanada bude mít v play off zastoupení. Otázkou zůstává, jak velké. Pro účetního NHL je podstatné, aby se boje o Stanley Cup týkaly trojice Montreal, Toronto, Vancouver. Odsud plyne nejvíc peněz do společné kasy. Však jeden domácí zápas Maple Leafs v play off přinese až 4 miliony dolarů (necelých 45 milionů korun). A právě hokejem poblázněné Toronto může v Atlantické divizi skončit na nepostupové příčce a doplatit na zlepšenou formu Floridy, kde je hala vyprodaná v průměru jenom z 85 procent a klub rozhodně není fabrikou na dolary.

Obrazně vyjádřeno: každý gól Jaromíra Jágra vyhání peníze z kapes ostatních hráčů.

Stejně tak aktuální pohádka o cestě outsidera z Columbusu do čela NHL možná dojímá fanoušky, ale financím ligy by víc pomohlo, kdyby místo Blue Jackets hrály na špici Philadelphia či Detroit. Aspoň že se u dna drží Arizona, Dallas, Colorado a Carolina.

Hráči nejsou ze systému, kdy jejich příjmy závisí na tom, který klub postoupí do play off a kde chodí kolik diváků, dvakrát nadšeni. „Escrow“ patří ke slovům vyslovovaným s krajním odporem. Nikdo nechce přicházet o částky, jež si vybojoval výkony na ledě i náročnými jednáními s generálním manažerem. „Měli bychom dostat, co si zasloužíme a na co máme nárok,“ říká za všechny chicagský kapitán Jonathan Toews.

Slovníček pojmů v NHL Escrow

Účet, kam kluby aktuálně odvádí 15,5 procenta platů hráčů. Ti po sezoně dostanou zpět částku, která závisí na výdělcích NHL. Může to být celý původně stržený objem, ale třeba i jen 2 procenta ze smlouvy jako loni. Podobný systém funguje i v NBA, majitelé tam ovšem hráčům smějí zadržet maximálně 10 procent platu. Platový strop

Maximální částka, kterou smí klub utratit za platy hráčů. Každý rok se mění podle příjmů NHL a odhadu dalšího ekonomického vývoje. V této sezoně je to 73 milionů dolarů. Dělba příjmů

V současné kolektivní smlouvě hráči a majitelé klubů si dělí příjmy rovným dílem.

Když na podzim vedení ligy nabízelo hráčům jejich účast na olympijském turnaji v Pchjongčchangu výměnou za prodloužení platnosti současné kolektivní smlouvy, dočkalo se razantního odmítnutí. Hokejisté nejsou až takoví idealisté. Nastupovat za reprezentaci je krásné, ale ne za cenu milionových ztrát. Nehledě na to, že olympijská účast by se týkala menšiny z hráčů NHL, ostatní by jen přicházeli o peníze.

Boj o escrow bude hlavním tématem jednání o nové kolektivní smlouvě v roce 2020. Hráči budou usilovat o jeho snížení, případně zrušení. Do té doby jim nezbývá než víc držet palce Torontu s Vancouverem a míň Floridě či Carolině.

