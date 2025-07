Sprinterské dojezdy se pro něj na této Tour de France, kde kroutí Pavel Bittner svůj debut, vyvíjely velmi dobře. Nejprve páté místo, pak čtvrté. Po dvou týdnech závodění a volném dnu se jediný český jezdec na francouzské Grand Tour cítil skvěle, a tak se i na středeční předpokládaný hromadný dojezd hodně těšil.

Jenže v posledním kilometru na silnici, kterou skrápěl déšť, došlo k pádu, v němž skončil jako první na zemi právě Bittner.

„Najížděl jsem do posledního kilometru s Tobiasem (Lundem Andresenem), ale bohužel závodník z Cofidisu tam přijel z pravé strany. Tím, že nalevo byl zase jezdec z Groupama-FDJ, jsem byl zavřený a skončil na zemi, i kvůli tomu, že to bylo na vodě. Neměl jsem šanci s tím nic udělat,“ posteskl si Bittner.

Po etapě pak hlásil, že i díky velmi odolným kombinézám není nijak zvlášť odřený, ačkoliv se pár metrů svezl po silnici po hýždích. Byl ale velmi zklamaný. „Cítil jsem se fakt dobře a věřil jsem, že by to mohlo klapnout. Teď jsou sprinterské příležitosti na Tour de France fuč.“

O vítězství po tomto pádu bojovala už jen velmi malá skupina závodníků, mezi nimiž byl i jeho kolega z týmu Picnic-PostNL Andresen.

„Ještě když jsem se tam klouzal po zadku, tak jsem křičel do vysílačky, ať Tobias sprintuje. V tom, jaký tam byl chaos, jsem si nebyl jistý, jestli to slyší. Ale slyšel a dospurtoval třetí, takže obrovský respekt, přepnout takhle z jedné role do druhé,“ chválil Bittner svého rozjížděče.

On sám moc nevěří, že 21. etapa s tradičním cílem na Champs-Élysées s netradičním přejezdem přes Montmartre skončí sprintem.