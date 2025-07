Bitva spurterů: proč Milana nejvíc ohrožuje Pogačar, který o zelený dres vůbec nebojuje?

Do sedmnácté etapy vstupovali všichni sprinteři s tím, že je to možná poslední příležitost, kde mohou zazářit. A Jonathan Milan si byl zase moc dobře vědom, že právě tady musí udělat zásadní rozdíl na Tadeje Pogačara, který ho v soutěži o zelený dres nejvíc ohrožuje. Před středeční etapou byl totiž Italův náskok jen jedenáct bodů. Právě v tom je letošní ročník specifický, že sprintery v jejich cestě za slávou ohrožuje favorit žlutého dresu.

Přečkali těžké horské dny v Pyrenejích i ten úterní s výjezdem na Mont Ventoux. Ve středu ale všichni sprinteři mluvili před startem etapy dost podobně. „Je to nejspíš poslední den s hromadným dojezdem.“

Ačkoliv se letos vrací Tour de France ve své poslední etapě tradičně do Paříže, tak úplně tradiční to nebude. Inspirovaní loňskými olympijskými hrami, přidali organizátoři do itineráře 21. etapy trojí přejezd přes Montmartre. A právě z tohoto kopce mají někteří muži s obrovskými stehny obavy.

Takže třeba Jonathan Milan, lídr sprinterské soutěže vezoucí zelený dres, a celý jeho tým Lidl-Trek měl naprosto jasný cíl: nenechat úniku příliš mnoho času k dobru a dovézt do posledních kilometrů celý balík pohromadě.

Nečekaný rival Pogačar

Počty totiž hovořily před středeční etapou tak trochu v Milanův neprospěch. V čele zelené soutěže totiž stál s 251 body. Jenže druhý za ním, Tadej Pogačar, jich měl 240. Jak se to stalo? Je to způsobené i tím, že letos je sprinterských příležitostí méně, a tak neměl Ital zase tolik možností získat v cíli 50 bodů. Na sprinterských prémiích v etapách leží vždy 20 bodů, jenže mnohokrát byl denní únik tak početný, že na Milana v hlavní skupině už žádný nezbyl, nebo jich bylo jen pár.

Pogačar sice úmyslně o zelený dres nebojuje, ale díky tomu, že vyhrál klasikářskou etapu, kde se také udělovalo 50 bodů a i na těch nejtěžších horských dojezdech udělují pořadatelé vítězi 20 bodů, se octnul v souboji i o maillot vert.

Proto, pokud chtěl mít šanci v Paříži zelený trikot převzít, musel Milan získat co nejvíc bodů ve středeční etapě.

Na prémii mu hrálo do karet, že se před peloton dostal jen čtyřčlenný únik, a tak pro prvního muže z hlavního pole zbývalo stále 11 bodů. Po nich šel stále teprve čtyřiadvacetiletý sprinter jako vlk po kořisti a také je získal.

Aby ale získal větší jistotu, musel stále pobrat co nejvíc v závěru etapy. Proto se celý jeho tým staral o to, aby neměla čtveřice před pelotonem šanci na etapový úspěch.

„Už v předchozích těžkých horských etapách mi tým pomáhal, abych to zvládl. A stejně i teď. Ve finále to bylo těžké kvůli počasí, ale vždy jsme přijeli na kruhové objezdy, které byly kritické, na dobrých pozicích. Měl jsem z toho trochu strach, ale zvládli jsme to, je to týmové vítězství. Musím jim moc poděkovat,“ vysekl po etapě, kterou dokázal dotáhnout do vítězného konce, poklonu kolegům z celku Lidl-Trek.

Díky výhře bral plný počet padesáti bodů a nyní jich má rodák z Tolmezza 312, zatímco Pogačar zůstal na 240. I kdyby Slovinec vyhrál oba následující horské dojezdy, bude na 280, což dává Milanovi už mnohem větší naději na nedělní oslavy v Paříži.

„Možná že i poslední etapa bude nakonec pro sprintery, to teď nikdo neví. Momentálně máme nějaký náskok, ale musím získat co nejvíc bodů, které budou ležet na trati,“ uvědomuje si, že je třeba dál bojovat na sprinterských prémiích. Výhodou pro něj je, že oba následující dny leží v úvodu trasy (ve čtvrtek 23,7 km po startu, v pátek už na osmém kilometru) a Pogačar se bude soustředit na útoky Jonase Vingeggarda později v kopcích.

Nikdo jiný by už Milana v zelené soutěži ohrozit neměl. Na třetím místě je Biniam Girmay s 179 body. U Eritrejce ale není vůbec jisté, zda po pádu v závěrečném kilometru středeční etapy neodstoupí.

