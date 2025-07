Smrt hudební legendy zasáhla především Birmingham, na jehož předměstí v Marston Green se Ozzy (rodným jménem John Michael) Osbourne narodil. Pozdější heavymetalová ikona, mezi jejíž největší hity patří písně jako Crazy Train, Bark at the Moon, Dreamer či Mama, I´m Coming Home, vyrůstala ve čtvrti Astonu, nedaleko Villa Parku, kde své zápasy hrají fotbalisté Aston Villy.

Vítěz čtyř hudebních cen Grammy se nikdy netajil, že byl velkým fanouškem klubu z rodného města. Dobře vědomi si toho byli i příznivci „The Villans“, kteří během lednového zápasu Ligy mistrů s Celticem Glasgow vytáhli povedené choreo s Osbournovou podobiznou.

Ke klubu z Premier League i komunitě v Birminghamu měl Ozzy vždy speciální pouto. Nebylo tedy žádným překvapením, když se rozhodl, že ve Villa Parku uskuteční s původními členy kapely Black Sabbath na začátku července svůj poslední koncert na rozloučenou.

Velkolepou rozlučkovou metalovou show Back to the Beginning (Zpátky na Začátek), na kterou byly lístky vyprodané údajně už za 16 minut, si v neděli 6. července nenechalo ujít na 40 tisíc diváků. Tehdy zřejmě nikdo netušil, že zpěvák, kterému před šesti lety byla diagnostikována Parkinsonova choroba, za více jak dva týdny vydechne naposledy.

Aston Villa Osbournovi po jeho smrti vzdala hold. „Ozzy, hudební legenda, měl hluboký a nepopiratelný vliv na zábavu a kulturu a jeho odkaz bude žít dál. V této nesmírně těžké době myslí všichni v Aston Ville na jeho manželku Sharon, jeho rodinu, přátele a bezpočet fanoušků,“ stojí ve smutečním prohlášení anglického klubu.

Možná trochu až překvapivou vazbu měl Osbourne i na NHL, konkrétně na St. Louis. Anglický hudebník, který dlouhé roky žil v USA, byl s Blues spojován už od 80. let minulého století, ale poněkud nešťastně. V roce 1984 ve slavném městě jazzu vystupoval a několik dní po koncertě byl Ozzy zatčen pro opilost na veřejnosti. Na policejní fotografii byl zachycen v triku s logem a barvami tamního hokejového klubu.

Nespoutaný muzikant ovšem na St. Louis ani po letech nezanevřel. V den, kdy Blues ve finále play off 2019 senzačně vyhráli Stanley Cup, na sociálních sítích zveřejnil svoji fotku s finálovým dresem i starý snímek z policejní databáze. Klub příspěvek z X po Osbournově skonu přesdílel se slovy: „St. Louis tě miluje Ozzy, RIP.“

Osbourne se v USA propletl i s dalšími sporty. V roce 2003 se představil baseballovým fanouškům na zápase Chicago Cubs, kde společně s manželkou Sharon ve velice zvláštním pojetí zazpíval píseň Take Me Out to the Ball Game.

Legendárním se stal i Ozzyho nečekaný výstup během Velké ceny Kanady 2003. Osbourne byl tehdy v Montrealu jako VIP host a před začátkem závodu na startovním roštu si ho odchytil na rozhovor bývalý pilot Martin Brundle.

Krátké interview, během kterého bylo Osbournovi těžko rozumět, skončilo ve chvíli, kdy se Brundle zeptal, zda si s sebou přivedl i psy. „Ne, oni doma s*rou,“ odpověděl muž s ikonickým dlouhým účesem a kulatými brýlemi.

O něco víc prohloubil spojení s americkým fotbalem. Ozzy absolvoval několik vystoupení na zápasech NFL. Jeho již zmíněný ikonický song Crazy Train například už 20 let využívají New England Patriots jako nástupové intro svých hráčů, které osobně přednesl při otvíráku sezony v roce 2005. Před třemi lety fanouškům Los Angeles Rams odzpíval své písně během utkání s Buffalo Bills.

I Patriots vyjádřili lítost nad ztrátou legendárního metalisty.