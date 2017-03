Série výher zapomenuta, Florida se třese. Kluků mi bylo líto, řekl kouč

To bylo před pár týdny slávy. Do sestavy Panthers se vrátili útočníci Aleksander Barkov a Jonathan Huberdeau a mužstvo se rázem vezlo na sérii pěti vítězství. Boj o play off vypadal slibně, Florida byla k neporažení. Kontrast se současným rozpoložením je ale gigantický. Současná bilance je 1-5-1 a z posledních čtrnácti možných bodů přistály v tabulce jen tři. To by mohlo Panthers ve vyrovnané Východní konferenci přijít draho.

Nuda, nechuť nebo neschopnost? To zase ne. Po porážkách teď od trenéra Toma Rowea neslýcháte, že jeho tým zklamal, nebo nefungoval, ale něco je zkrátka špatně. Výkony jedinců kolísají, sebevědomí klesá a čas utíká. Proti Rangers to v úterý nebyl konkurenceschopný hokej.

Brankář James Reimer byl tím mužem, kdo se zasloužil o stav 0:2 po první třetině. Nebýt muže s maskou ve floridské kleci, skóre by bylo horší. Často byl na veškerou práci sám a Rowe ho pak raději milosrdně za stavu 1:4 vystřídal a poprvé v sezoně poslal do klece švýcarského gólmana Reta Berru.

Přesto si Reimer sypal popel na hlavu a nebál se být na svou adresu kritický. „Je to nepříjemná prohra a člověk by si pro svůj tým přál lepší výkon. Co na to říct... Každý děláme chyby, i moji spoluhráči. Moji prací je je eliminovat, a to se mi nepovedlo," sdělil Reimer, který před svým odchodem na střídačku stihl patnáckrát lapit letící puk.

Málo byla první branka Thomase Vaneka, Rakušana, kterého tým získal během přestupové uzávěrky, aby pomohl tým přiblížit vyřazovací části. Rangers sypali další góly a pohodlně si vyzvedli na Floridě tři body.

„Na boj o play off se tady nikdo nevykašlal, kluci jsou jen frustrovaní," řekl Rowe pro Miami Herald. „Abych vám řekl pravdu, dneska mi jich bylo líto. Makali a odvedli přesně to, co jsme po nic chtěli. Snaha byla, musíme v tom dál pokračovat," dodal.

Jenže kudy se vlastně teď vydat? Pět proher v řadě je slaboučká bilance, kdyby se tým dostal do play off, dávno by měl po takové sadě zlomený vaz a hráči Panthers by mohli začít oprašovat golfové hole. A podle programu není čas na odpočinek, v pátek se hraje na ledě lídra Západní konference z Minnesoty, o den později přijde na řadu derby s Tampou, která také chce do play off.

Je čas vytáhnout těžký kalibr, protože začíná jít o všechno.