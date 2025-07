Tomášek u McDavida rozbalí nejlepší verzi: Rozhodlo, když za mnou přijeli do Švédska

Od kýženého dubnového podpisu českého šikuly uběhlo bezmála čtvrt roku. Tomášek se mezitím omluvil z účasti na letošním světovém šampionátu, všechno podřídil tomu, aby měl v září šanci prorazit v hlavním týmu. Oilers se v obou předchozích sezonách procpali do finále Stanley Cupu, ale kvalitní útočníky „druhého sledu“ pořád shánějí.

Tomášek je přesně tím typem, který se může z nenápadného muže v pozadí zájmu proměnit v nízkonákladové eso, na jaké si fanoušci kupují lístky. „Moc se těším. Čeká na mě vynikající organizace, poslední dva roky hráli ve finále. Mají dva nejlepší hráče na světě (Connor McDavid a Leon Draisaitl). Je to menší odměna za moji práci v posledních letech a zároveň další motivace,“ vyhlíží příští adresu hladový střední útočník.

Než vyrazí do Kanady, chce vyladit nejlepší verzi sebe sama. Už se začal poctivě připravovat, zarytě tvrdí, že lépe se v kariéře nikdy necítil. Pořád zároveň věří, že osobní strop ještě může pozvednout minimálně o pár pater.

„Nejdřív ze všeho jsem po sezoně doléčil zranění, je to taková klasika, kdy se dáváte do kupy. Zvládli jsme i dovču, teď už jsem ale víceméně v tréninkovém procesu. Do odletu je ještě dost času, už jsem však začal s přípravou, protože si chci dát co nejlepší šanci být zdravý a nachystaný,“ shrnul Tomášek prázdninové vyhlídky.

O bývalého sparťana nebyla v NHL vyloženě rvačka hlavně z toho důvodu, že hleděl na finanční podmínky, které by dávaly smysl. Nabídky na dvoucestné smlouvy, kdy by na farmě pobíral výrazně nižší výplatu než v hlavním mužstvu, kategoricky odmítal. Vzhledem k pokročilejšímu hokejovému věku mu v tomto směru není co vyčítat.

V závěru se okruh vážných zájemců ztenčil na tři kluby. „S Edmontonem jsem smlouvu řešil nejdéle, byli jsme v kontaktu už vloni, tehdy to nakonec nedopadlo. Rozhodl moment, kdy za mnou byli osobně ve Švédsku, což vždycky člověka přesvědčí, když řeší podmínky mezi čtyřma očima,“ pronesl osmý muž nedávno vyhlášené individuální ankety Zlatá hokejka, která oceňuje nejlepší české hráče.

K Oilers Tomášek poputuje s bilancí 57 bodů (24+33) ve 47 zápasech předchozí základní části. Za dva roky ve Skandinávii pokořil v součtu stobodovou metu, naposledy ve švédské lize opanoval celkovou produktivitu. Jen týmových úspěchů se nedočkal, Färjestad dvakrát vyhořel hned ve čtvrtfinále a unikl mu těsně triumf v Lize mistrů.

„Loučení bylo lehce emotivní. I když jsem v klubu strávil jen dvě sezony, z osobního hlediska byly vynikající,“ ohlédl se nejužitečnější hráč SHL za uplynulou kapitolou. „Chovali se ke mně dobře. Cítili jsme samozřejmě hořkost porážek, ale takový je někdy hokej, nevyšlo to. Pomohli mi ve spoustě věcí, angažmá mi dá hodně do další fáze kariéry.“

Tu už pražský rodák spojí s Edmontonem. Během ročního kontraktu na 1,2 milionu dolarů by měl ofenzivní univerzál ukázat, jestli na užším hřišti vedle absolutních velikánů obstojí. „Hrozně se na to těším. Uvidím, jak tito hráči pracují, trénují a vůbec přemýšlí. Doufám, že mi tréninkový kemp vyjde co nejlépe a vybojuji si stabilní místo,“ dodal Tomášek.

David Tomášek ve Färjestadu