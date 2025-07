Sport, věda a výzkum patří k sobě. Kejval: Knedlíky a pak trénink? Možná za Zátopka, dnes už ne

Polovina kalendářního roku 2025 je za námi a Národní sportovní agentura (NSA) se pochlubila s tím, co se povedlo a co se chystá. Důležitým projektem českého sportu je takzvaný High Performance Program, který ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) funguje už druhým rokem. „Cílem je aplikovat vědecké poznatky do praktického sportovního tréninku. Je to věc, bez které se nepohneme,“ uvedl předseda NSA Ondřej Šebek.

High Performance Program má za cíl podpořit špičkové české sportovce prostřednictvím vědeckého výzkumu. Náplní celého programu je přenesení odborných poznatků do sportovní praxe ve třech základních okruzích. Ty jsou rozděleny na medicínskou a zdravotní podporu, technologickou a materiální podporu a také diagnostiku, datovou analýzu a individualizaci tréninku.

„Dlouhodobě nám něco takového chybělo. Z mých setkání s trenéry a sportovci je jasné, že bez toho se nepohneme. Jsem rád, že i díky ČOV se nám daří tento program realizovat na bázi výzkumu i akceptaci sportovními odborníky,“ pronesl předseda NSA Ondřej Šebek. Ten se i za tímto účelem na základě kontaktů předsedy ČOV Jiřího Kejvala a oštěpařské legendy Jana Železného setkal s Kodžim Murofušim. Olympijský vítěz v hodu kladivem z Atén 2004 nyní působí v Japonsku jako předseda instituce s podobnou náplní, jakou je v českých poměrech NSA.

„Domluvili jsme pro Ondřeje Šebka návštěvu podobných japonských zařízení pro tamní vrcholové sportovce, když byl pracovně v Asii a dovolím si parafrázovat to, co mi pan Šebek řekl. Vyřiďte každému českému sportovci, který porazí Japonce, že má můj obrovský obdiv, protože ty podmínky jsou absolutně nesrovnatelné,“ řekl Kejval.

Sport jde zkrátka kupředu a věda v něm začíná hrát stále důležitější roli, co se týče dat, výživy či nových trendů, pohybového aparátu a dalších aspektů, jak Kejval zmínil dále. „Je to zásadní věc. Už jsem o tom mluvil na olympiádě. Nejsme schopní konkurovat světu, aniž bychom vědu a výzkum do sportu nezapojili. Stačí se podívat obecně třeba na posun ve výkonnosti skandinávských či nizozemských sportovců. Je to o zapojení vědy a výzkumu do praxe. Dát si šest knedlíků a jít trénovat možná fungovalo za Zátopka, ale dneska už ne.“

Miliarda do regionů

Program se stále teprve rozbíhá, funguje druhým rokem a Kejval zdůraznil, že bude důležitá trpělivost. „Myslím si, že jsme v tomto ohledu dlouho nedělali téměř nic. Byly tady pozitivní ostrůvky například v podobě profesora Koláře nebo dalších odborníků, ale teprve teď se v tom bude zavádět systém. Bude to ale pár let trvat,“ upozornil první muž ČOV.

Na programu tiskové konference byly i investiční a dotační výzvy, na kterých NSA pracovala. Šebek zmínil, že oproti roku 2024 se podařilo zrychlit dotační procesy a navýšit finance do sportovních svazů celkově o zhruba 200 milionů korun. „Jsem taky rád, že zároveň větší část prostředků byla rozdělena již v únoru. Nestalo se to, co v minulosti, že třeba zimní sporty dostaly peníze až po sezoně,“ pochvaloval si předseda NSA a pokračoval.

„Měli jsme rovněž alokovanou jednu miliardu korun, kterou se snažíme rovnoměrně rozdělit mezi projekty tzv. regionální infrastruktury. To jsou sportovní objekty financovány zpravidla ze sedmdesáti procent NSA a ze třiceti procent jde o spoluúčast. Nejčastěji v podobě obcí. Pak se jedná o projekt standardizované infrastruktury, kde jde o větší stavby typu plavecké bazény či zimní stadiony. Mezi tyto projekty jsme rozdělili zmíněnou miliardu, ale žadatelů je násobně víc, než co jsme schopni uspokojit. V průběhu tohoto roku ještě budeme usilovat o navýšení investičních prostředků. Tam cítím určitý dluh. Není to o systému, ale o objemu prostředků. Jsme dle mého nyní schopni pokrýt kompletní spektrum sportů, jejich svazy, kluby a střešní organizace. Tady bychom efektivně těch prostředků dokázali využít víc.“

Důležitým krokem NSA má být také zahájení rekonstrukce Národního sportovního centra v Nymburce, Právě zázemí pro sportovní reprezentace Česka jde ruku v ruce s High Performance Programem. „Mělo by jít o první fázi rekonstrukce již padesátiletého areálu. Plnil svou roli před desítkami let. Objektivně českému sportu takové multifunkční centrum na reprezentační úrovni chybí,“ podotkl Šebek, který si liboval, že do Česka dorazí i řada velkých sportovních akcí jako třeba MS v krasobruslení 2026, MS ve sportovním lezení 2027 či ME v házené mužů 2030. A když jsme u těch vrcholových akcí, na závěr setkání Kejval potvrdil čerstvou novinu, že české sportovce přijede podpořit na olympiádu v Cortině a Milánu 2026 prezident republiky Petr Pavel.