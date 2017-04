Polák křičel bolestí a letos dohrál, asistence Pastrňáka nestačila

K nešťastné situaci došlo v 34. minutě, kdy Polák nahazoval puk do útočného pásma a na modré čáře ho atakoval v rámci pravidel Brooks Orpik. Českému obránci se při nekontrolovaném dopadu na led podlomila pravá noha v koleni, svíjel se bolestí a hrací plochu opustil za pomoci spoluhráčů.

VIDEO: Zranění Poláka vypadalo děsivě

"Už si v této sezoně nezahraje. Je to smůla," řekl trenér Toronta Mike Babcock. Orpika z úmyslu českého beka zranit nepodezíral. "Je to dobrý chlap. Hraje tvrdě, ale ne zákeřně. Nemyslím si, že chce komukoli ublížit. Tohle se občas stává a jejich střet má nešťastné následky," dodal kouč, který v play off postrádá i elitního obránce Nikitu Zajceva pro podezření na otřes mozku. Jeho start v dalším duelu je s otazníkem.

Toronto v té chvíli prohrávalo 1:2, ale ještě do konce druhé třetiny dvěma zásahy překlopilo skóre na svou stranu. Washington si stejně jako v prvním duelu vynutil prodloužení, ve kterém ale tentokrát udeřil soupeř. Útočník Kasperi Kapanen rozhodl svým druhým gólem v utkání v čase 91:53 o vyrovnání série. V přetížené obraně vítězů odehrál Jake Gardiner i Morgan Rielly čtyřicet minut.

"Budeme v pohodě, máme mladé nohy a také natrénováno. Víme, co musíme udělat, abychom byli pro příští zápas plni sil," uvedl Rielly, kterého stejně jako jeho spoluhráče dobíjí aktuální stav série. V obou duelech sehrálo Toronto s kandidátem na zisk Stanleyova poháru vyrovnanou partii. "Je to OK. Nikdo nečekal, že to bude snadná série a že je přejedeme 4:0. Je to boj. Jsou dobrým týmem," prohlásil lídr Washington Alexandr Ovečkin.

Boston neuhlídal náskok

Boston se po Pastrňákově akci ujal v závěru druhé třetiny vedení 3:1, když střelu českého útočníka šikovně tečoval v přesilové hře Patrice Bergeron. Ottawa ale zejména díky Dionu Phaneufovi otočila zápas. Kanadský obránce asistoval u branek ze 46. a 48. minuty, kterými domácí vyrovnali skóre, a v čase 61:59 rozhodl dělovkou od modré čáry.

VIDEO: Pastrňák nahrál na gól Bergerona

"Jsem zklamaný, že jsme si nechali ve třetí třetině utéct dvougólový náskok. Obyčejně umíme takové zápasy dotáhnout. Chybělo nám dvacet minut, abychom vedli 2:0 a tak na to pohlížím. Nebudu tvrdit, že jsem spokojený s nerozhodným stavem v sérii," prohlásil trenér Bostonu Bruce Cassidy, jehož svěřence Davida Krejčího opět nepustilo do hry zranění. "Zatím to s ním nevypadá dobře. Doufali jsme, že by už dnes mohl bruslit, ale nestalo se," vysvětlil Cassidy před utkáním absenci českého hráče.

Chicago má velký problém

Hokejisté Chicaga nepřekonali ani ve druhém utkání brankáře Pekku Rinneho a po výsledku 0:5 odcestují do Nashvillu za překvapivého stavu 0:2 na zápasy. Finský gólman kryl třicet střel a další ze strůjců úspěchu Ryan Johansen si připsal jeden gól a dvě asistence. Výhru Predators podpořili i nečekaní střelci - Ryan Ellis, Harry Zolnierczyk, Colton Sissons a Kevin Fiala skórovali v play off poprvé v kariéře.

Nashville ve dvou zápasech od Chicaga ještě nedostal ani gól • Foto Profimedia

Frolíkova nahrávka byla málo

Calgary i díky přihrávce Michaela Frolíka smazalo v Anaheimu dvoubrankové manko, které nabralo už po sedmi minutách hry. Český útočník v závěru první třetiny vyslal v oslabení do sólového úniku Mikaela Backlunda, který povedenou kličkou vstřelil kontaktní gól. Kanadský klub vyrovnal ve 27. minutě trefou Seana Monahana, ale nerozhodný stav zlomil v závěru domácí útočník Ryan Getzlaf. Zařídil výhru Ducks 3:2 a vedení v sérii 2:0.

VIDEO: Frolík poslal Backlunda do brejku

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Ottawa - Boston 4:3 v prodl. (0:0, 1:3, 2:0 - 1:0)

Branky: 31. MacArthur, 46. Wideman, 48. Brassard, 62. Phaneuf - 30. Stafford, 33. Schaller, 37. Bergeron (Pastrňák). Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.629. Hvězdy zápasu: 1. Phaneuf, 2. MacArthur, 3. Karlsson (všichni Ottawa). Stav série: 1:1.

Washington - Toronto 3:4 ve druhém prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 24. Ovečkin, 32. Carlson, 53. Bäckström - 35. a 92. Kapanen, 18. Van Riemsdyk, 40. Rielly. Střely na branku: 50:51. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen (Toronto), 2. Bäckström (Washington), 3. Rielly (Toronto). Stav série: 1:1.

Západní konference - 2. zápasy:

Chicago - Nashville 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 4. Ellis, 23. Zolnierczyk, 33. Sissons, 54. Johansen, 59. Fiala. Střely na branku: 30:29. Diváci: 22.175. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Johansen, 3. Ellis (všichni Nashville). Stav série: 0:2.

Anaheim - Calgary 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky: 4. Silfverberg, 7. Rakell, 56. Getzlaf - 19. Backlund (Frolík), 28. Monahan. Střely na branku: 29:37. Diváci: 17.271. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Rakell, 3. Montour (všichni Anaheim). Stav série: 2:0.