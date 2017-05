Nulový Ovečkin a zamlklý trenér. Nechci o něm mluvit, řekl po vyřazení

Přetahovat klubový dres přes hlavu v druhé polovině května? Tuhle záležitost Alexandr Ovečkin z NHL nezná. Ve Washingtonu už sice hraje od ročníku 2005/06 a nedá se říct, že by jeho Capitals zrovna neměli schopnosti a ambice, přesto se ruský superstřelec nikdy nedokázal dostat ani do Finále konference. Každý už po včerejšku ví, že to nevyjde ani v roce 2017 a že Washington jeho gólové příspěvky proti Pittsburghu postrádal.

Když seděl po vypadnutí Ovečkin v kabině, visela nad ním záporná bilance ze sedmého zápasu. Žádný gól, žádný bod, statistika minus dva... Co na tom, že Marc-Andre Fleury jeho pokus jen se štěstím špičkou hole vyrazil z brány, tak to zkrátka chodí. Měla by tam přece spadnout jiná střela. Nepadla.

Ovečkin ze sedmi duelů proti Pittsburghu skóroval jen dvakrát a ani v prvním kole proti Torontu to nebyla žádná hitparáda. Tam přidal pouze o branku víc. Okamžitě se tak začalo řešit, že Capitals s šedivějícím Rusem na Stanley Cup nikdy nedosáhnou.

Ve vyřazovací části zkrátka nedokáže být tak dominantní, jako v té základní. Jsou utkání, kdy takřka není vidět a poznat to jde i bodově. Zatímco v základní části činí jeho bodový průměr 1,12 bodu na zápas, v play off to je 0,93. Což je samozřejmě stále skvělá statistika, ale...

Vážnost situace "Ovečkin" tentokrát perfektně popsal svým chováním po vypadnutí z 2. kola trenér Barry Trotz. „No víte... nechci teď na tohle odpovídat. Vyhráváte i prohráváte jako tým, to je to nejlepší, co vám teď dokážu říci," sdělil kouč.

Kapitán jeho mužstva je známý především svou tvrdou střelou, kterou často vysílá z pozice kruhů a zastavuje ji až síť. Capitals ji postrádali. Ovečkin v sérii proti Pittsburghu vystřelil celkem jedenapadesátkrát, ale hned třicet střel mířilo mimo bránu. Během dvaatřiceti minut, které strávil na ledě v početní výhodě, ani jednou neskóroval a jen dvakrát nahrával.

Washington navíc přestřílel svého soupeře v celé sérii 226-161, přesto prohrál 18-20 na vstřelené branky. „Těžko v tuhle chvíli odhadovat důvod," hlesl po utkání Ovečkin pro washingtontimes.com.

Když ho ve 37. minutě se slušnou porcí štěstí vychytal výtečný Fleury, v jeho výrazu se dalo poznat všechno. Bezmoc. Nedůvěra. Smutek. Nepřekonal ho on ani nikdo jiný a na Capitals asi čeká lehká přestavba.

„Kdybych já šéfoval Washingtonu, udělal bych všechno pro to, abych se Ovečkina v létě zbavil," napsal si na twitter věčně upovídaný bývalý zadák Mike Commodore.

Tak odvážný tah nečekejte, ale dít se toho ve Washingtonu bude dost.

