Dobře naladěný Moták: Flynn si už našel kumpány, na jídlo chodí poslední. Proč nedohrál Daňo?
Pozvolný začátek se přeměnil v pořádné drama. Zkraje poslední desetiminutovky duelu třetího kola extraligy odskočil Liberec do vedení, jenže třinecký drak vzápětí zabral a rychlým obratem si doletěl pro vítězství. Rozhodli dva sváteční střelci. Beky Martina Marinčina a Richarda Nedomlela v závěru gólově doplnil i Daniel Kurovský. „Tým byl odhodlaný zápas vyhrát. Klíč byl ten, že jsme na střídačce žili,“ radoval se Marinčin po cenné výhře 4:2.
Po úvodních dvou domácích špílech s Plzní a Pardubicemi vyjeli Bílí Tygři poprvé ven. Na své nejvzdálenější extraligové zastávce se sice v 51. minutě dostali díky Radanu Lencovi do vedení, závěr si však podmanili domácí. „Výhra určitě těší, ale příště si musíme dát pozor, aby nám to soupeři neotáčeli. Chceme být stále ve vedení,“ poukázal Martin Marinčin.
Po výhře 4:2 se Ocelářům bude dýchat lépe, zvlášť když v pátek odjeli z Prahy s prázdnou. Jedinou větší kaňkou při jejich druhém tříbodovém večeru bylo zranění Marka Daňa, který v průběhu druhé třetiny odkulhal na střídačku. Trápí jej problém s nohou. „Nedá se říct, co mu je, protože my sami to ještě nevíme,“ pokrčil rameny kouč Zdeněk Moták.
Další vrásky na čele mu nadělaly přesilovky. Oceláři zahodili pět nabídnutých možností, neprosadili se ani při hře pěti proti třem. „Byl bych samozřejmě rád, kdybychom měli stoprocentní úspěšnost, ale je to sport. Liberec se na nás připravoval. V dnešní době, kdy máte různé technologie, moc dobře vidíte, jak soupeř přesilovku hraje. Bohužel nám tentokrát nevyšly, ale doufám, že v příštím zápase z nich nějaký gól dáme,“ přál si Moták.
Utkání s Libercem bylo speciální pro Oscara Flynna, který ještě nedávno bojoval na opačné straně. Kanonýr už ale válčí za Třinec, kde si zatím drží bilanci bodu na zápas. „Víme, že Oscar je kvalitní hokejista. A vědí to i tady v Třinci. Takový je prostě hokejový život, šel do jiného klubu,“ uvedl hlavní trenér Bílých Tygrů Jiří Kudrna.
Rodák z anglického Burnley byl ve vzájemném duelu s bývalým zaměstnavatelem střelecky na suchu. Dvakrát mu chyběl kousek, jeho někdejší parťák Petr Kváča byl však pohotovější. „Řekl bych, že to byl pro mě takový normální zápas. Samozřejmě jsem kluky z Liberce rád viděl, je skvělé nad nimi vyhrát,“ pokývl Flynn. „Říkal jsem si, že něco budu vypisovat až na Boleslav, dvě svačinky by byly hodně,“ usmál se.
Až se v novém prostředí pořádně otrká a rozkouká, Slezanům bezpochyby pomůže. „Jirka vám potvrdí, že Oscar je introvert,“ otočil se Moták ke svému kolegovi. „Adaptace nějakou dobu trvá, ale myslím si, že si už nějaké kumpány našel,“ culil se třinecký kouč.
„A chodí i u vás všude poslední?“ tázal se Kudrna předřečníka. „Na žrádlo. Vždycky chodí poslední na jídlo. Ňamrá se tam a lítá v tom,“ doplnil dobře naladěný Moták.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž