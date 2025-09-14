Síla pardubické přesilovky. Která je lepší? Kdo si ji zaslouží, bude ji hrát, ví Mandát
Nebyla to zdaleka tak suverénní podívaná jako v premiéře proti Hradci, ale o to ani nešlo. Po páteční porážce 2:4 v Liberci Pardubice potřebovaly sebrat tři body za každou cenu, očekávání složité operace se potvrdilo i kvůli pokračující nedisciplinovanosti. Mladá Boleslav vedla, ale dobrá nálada jí vydržela necelou minutu. Dynamo splnilo povinnost výhrou 4:1 a může přemýšlet o tom, které přesilovkové komando je vlastně číslem jedna. „Obě jsou na stejné startovní čáře,“ tvrdí Karel Mlejnek, pravá ruka Filipa Pešána.
Je to pravdivé klišé, platné do každé partie a které slyšíte v různých verzích od všech trenérů. Nutnost pomáhat si góly v početní převaze. Proti Bruslařům se domácím povedla druhá přesilovka, na jejímž konci byla milimetrově přesně uklizená střela Petera Čerešňáka. Tenhle gól zároveň trenérům přinesl námět na téma. V čem?
První speciální směna se včera načekala. Kvintet Košťálek, Tourigny, Mandát, Sedlák, Kondelík hned v úvodní možnosti (od 12. minuty) mačkal soupeřovu čtyřku při celém Lichtagově trestu, ovšem nepochodil. Boleslavští dělníci do oslabení výborně četli záměry soka a nenechali ho vytvořit si ránu gólových parametrů. „Moc jsme kombinovali a málo stříleli, zbytečně jsme hledali nějakou krásnou akci do prázdné brány. Chce to víc zjednodušit, najít pár střel a pak se třeba něco otevře. V tomhle se musíme zlepšit a týmu pomoci trochu víc,“ popsal Jan Mandát.
Při druhé výhodě (od 29. minuty) dostala Sedlákova družina opět prostor, ale po 43 sekundách ji kouč Filip Pešán stáhl a nasadil druhou pětici. Té trvalo pouhých šest sekund a zvedala ruce nad hlavu. Jiří Smejkal vyhrál vhazování a mašíroval si to před bránu clonit, Peter Čerešňák si vyměnil puk s Robertem Kousalem a slovenský bek neomylně zvedl skóre na 2:1.
Třetí přesilovku ke konci druhé části znovu rozjela Sedlákova pětka, vydržela v ní 93 vteřin a znovu bez splněného úkolu. Pokračující důvěra se nicméně vyplnila ve třetí třetině, kdy Jan Koštálek od modré trefil před sebou manévrujícího Jana Mandáta, jenž zblokovaný kotouč nasměroval do sítě. Do pokračující převahy (Závora 2+2) naskočila druhá parta a podruhé zakončila gólem, kdy puk procpal za záda Niclase Westerholma Daniel Gazda. Ovšem Boleslavi se vyplatila trenérská výzva kvůli přehlédnutému ofsajdu, který sudí spatřili až zpětně na videozáznamu.
Vyhraná vhazování, rychlé údery
Stav se vrátil na 4:1, s nímž „záložní“ přesilovková jednotka dál nehnula. Ale dostala první šanci při poslední převaze (od 55. minuty). „Oba přesilovkové týmy máme na stejné startovní čáře, samozřejmě v utkání se někomu daří víc, někomu méně a na to reagujeme,“ podotkl trenér Karel Mlejnek.
Mandát ví, že je třeba vracet hráče soupeře z trestné dřív na led, protože pardubičtí trenéři mají do přesilovek obrovské množství výběru. „Je tu zdravá konkurence, každý chce přesilovku hrát. A budou ji hrát ti, co si ji zaslouží, takhle to je nastavené,“ chápe.
Poznávacím znamením pro pardubické dobývací jednotky jsou vyhraná vhazování a rychlé údery. Pokud Východočeši využijí přesilovku, bývá to spíš brzy než na závěr. Z pěti proměněných dali dva góly po pěti sekundách od zahájení, navíc můžete připočítat i Čerešňákovu trefu, kdy se spoluhráči pobýval na ledě zmíněných šest vteřin. „To je spíš náhoda, každopádně se chceme co nejvíc tlačit do brány. Pořád nám chybí hráči, kteří přesilovku hrát budou. Na nás ostatních je teď si o místo v přesilovce říci a ukázat trenérům, že tam taky můžeme být,“ popsal Jan Mandát další motivaci.
Svůj gól z početní převahy odnesl bolestí, po zápase ledoval Košťálkovu štiplavou střelu. „Není to úplně příjemné, pěkně štípla,“ usmál se. V kabině díky tomu létaly vtípky. „Kluci mi říkali, že jsem měl během jednoho střídání zblokovanou střelu, asistenci na svůj gól a ještě ten gól…“
Ale zápis jako zápis. V konkurenčním boji o pozici v přesilovce se hodí náramně. Navíc návrat Vladimíra Sobotky a Romana Červenky se blíží. Prvně jmenovaný bude na ledě určitě dřív. „V pondělí bychom měli mít resumé od lékařů k Vláďovi a v průběhu týdne snad i finálové resumé k Romanovu návratu,“ věří Karel Mlejnek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž