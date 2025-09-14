Na kouče Sparty útočil fanoušek! Vyřešeno, reagoval Gross. Kometa na vítězné Stezce
Gól z přesilovky, v oslabení a velká sláva v Brně. Mistr rozjel novou sezonu vskutku mistrovsky. Vyhrál všechny tři zápasy za tři body a navrch před vyprodanou Winning Group Arénou skolil 2:0 Spartu, největšího „nepřítele“. „Bylo tam to DNA, které chceme mít,“ konstatoval trenér Kamil Pokorný.
Vzpomínky na zákroky Michala Postavy zatím není potřeba oprašovat. Jeho nástupce Aleš Stezka spolehlivě zastavuje puky a rychle se naučil reagovat na chválu z tribun. Když fanoušci skandují jeho jméno, pokyne jim vděčně rukou. Tohle mají příznivci rádi. A když jejich gólman vyčape se Spartou nulu, je pro ně bůh. „Brno hrálo výborně, obětavě. My jsme si nepomohli přesilovkami a táhli jsme celou dobu káru do kopce,“ hodnotil kouč Pražanů Pavel Gross.
Může jít o třetí kolo základní části anebo sedmé finále play off. Je to vždycky stejné. Obří rivalita, enormní nasazení, maximální důraz v soubojích, občas nesnášenlivost mezi hráči a téměř vždy mezi fanoušky. Extraligová klasika nezklamala ani tentokrát. „Spousta zákroků byla oplácení. I z naštvanosti,“ mínil bek Sparty Jakub Sirota. „Neustále děláme fauly ve středním a útočném pásmu, což si nesmíme dovolit. Víme to a stejně se to děje,“ pokrčil rameny. „My jsme využili energie, která tady vždycky před utkáním panuje,“ pochvaloval si vítězný trenér Pokorný.
Šlágr orámovalo pár zásadních příběhů. Většina končila pozitivně pro domácí, kteří ukázali sílu v přesilovkách. Byť jim opět chyběl zraněný „playmaker“ Filip Král, který podle trenéra Pokorného v nejbližší době nebude k dispozici, plus také Kanaďan Brandon Davidson, jenž začne trénovat od pondělí.
Hned první výhodu v pěti proti čtyřem využil tvrdou ránou bek Libor Zábranský. Přesně z místa, odkud sázel góly jeho předchůdce Peter Mueller. Při druhé se totéž opakovalo, akorát z druhé strany. Puk opět prolétl kolem obránce, který ho pustil na bránu. „Když takové střely nezblokujete, gólman je nevidí,“ postěžoval si sparťanský brankář Josef Kořenář. Vedení 2:0 po povedené střele Šimona Stránského se ale nakonec nekonalo. Pražanům vyšla coach challenge, upozorňující na ofsajd Jakuba Fleka.
Další zprávy už šly proti nim. Zápas si prohráli v polovině bitvy při pětiminutové přesilovce za zákrok helmou Michala Gulašiho (5+do konce) do hlavy Michala Řepíka. Ten zamířil otřesený do kabiny, odkud se vrátil na závěr početní výhody. Velmi nepovedené, neboť v jejím úvodu okradl Jakub Flek o puk Filipa Chlapíka a v kosmické rychlosti brilantně zvládl bekhendový blafák na Kořenářovu lapačku. V těchto situacích je brněnský kapitán nejlepší v lize.
Pokorný: Zápas na hraně play off
Co dál narvanou halu bavilo? Tradiční tvrdé střety Kristiána Pospíšila s protihráči. Slovenský bouřlivák se nejprve posekal s Krištofem Hrabíkem a pak se dostal u mantinelu do potyčky s Adamem Raškou. Sparťanský drsňák měl evidentně chuť se prát, jeho rival nikoliv. Došlo jen na pár úderů, pak brněnský útočník v klidu odjel k vlastní střídačce. Zkrocení nervů se mu vyplatilo, neboť Raška obdržel dvojnásobný trest a mistr měl další přesilovku. „Pospíšil je typ hráče, který vstoupí na led a je mu úplně jedno, co si kdo myslí,“ pousmál se Sirota.
Ve třetí třetině úřadující šampion ubránil dvougólový náskok, opět se překonával v oslabení, při kterém obětavě blokoval střely. Sparťané měli místy poměrně slušný tlak, ovšem před bránu se do koncovky probili málokdy. Pořádně neměli, z čeho skórovat. „Stezka chytal výborně, ale my jsme se nedostávali do vyložených šancí,“ souhlasil Sirota. „Oba brankáři byli ozdobou,“ ocenil Pokorný rovněž Josefa Kořenáře. „I Sparta přispěla ke kvalitě utkání, které bylo na hraně play off.“
Závěr přinesl kontroverzi mezi jedním z diváků a koučem poražených Pavlem Grossem. Muž středního věku, evidentně pod vlivem, po posledním hvizdu zblízka křičel na šéfa sparťanské střídačky, chtěl se na něj sápat. Trenér rozčileně gestikuloval na vedle stojícího pořadatele, ať sjedná pořádek. Do sporu se zapojili i jeho kolegové z brněnské lavice Kamil Pokorný s Jiřím Horáčkem. Konflikt se i díky nim záhy podařilo uhasit. Dotyčný se vzdálil. „Je to vyřešeno, neřešte to,“ reagoval Gross. Dál to rozpitvávat nemínil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž