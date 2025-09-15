Nádherná neděle, zářil gólman Stezka. Rodina Komety? Něco neskutečného!
Zblízka si osahal, jak Kometa v dubnu dokráčela k titulu. Tohle byl přesně ten výkon, kterým Pokorného parta deptala v play off všechny protivníky. Nyní je součástí fungujícího stroje také brankář Aleš Stezka (28), nová jednička týmu. Po výhře 2:0 nad Spartou z něj sálalo nadšení. „Nemám slov, klobouk dolů před všemi. Neskutečná pecka! Přesně pro tyto zápasy jsem přišel,“ vyznal se dojatý gólman.
Zhruba takové výkony Komety jste viděl na jaře v televizi, že?
„Určitě. Proto jsem chtěl do Brna. Celá rodina Komety je něco neskutečného. Fanoušci nás vždycky ženou dopředu a moc jsem si to užil. Byl to pěkný hokej na obě strany. Už od přípravy chceme hrát každý zápas naplno a šedesát minut. Obětavě, jeden za druhého. Jsme jedna obrovská parta. Všichni bojujeme do posledního dechu. Měli jsme chtíč.“
Pro Brňáky je Sparta největší rival. Jak to s ní máte vy?
„Sdílím to, co ostatní. (úsměv) Jak už jsem říkal, jsme tady jedna rodina. Odehráli jsme velice, velice bojovný zápas. Kluci tam padali po hlavách, blokovali střely. Za to jim patří nesmírný dík. Tohle byla až neskutečná práce. Nádherná neděle. Jsme rádi, že body zůstaly doma.“
Něco takového jste v Americe nezažil, co?
„Nezažil… Něco takového mám hrozně rád. Proto hokej dělám, proto mě nabíjí. Chcete ty momenty sdílet s lidmi, s rodinou v kabině, doma, s jakýmkoliv fanouškem. Tohle je na hokeji strašně krásné. Fungování týmu v AHL a v Kometě je úplně jiné. To je na dlouhé povídání. Tady je atmosféra úplně neskutečná. Jsem neskutečně rád, že tady můžu být a sdílet místo s klukama v šatně.“
Poznáváte, jak nepříjemným hráčem pro soupeře je Kristián Pospíšil. Je velká výhoda mít ho na své straně?
„Všichni víme, že je super hokejista. A hlavně je to super kluk. Pospec by pro tým udělal cokoliv. Sparťanům pil krev. Rozhodlo i to, že jsme se nenechali stáhnout jejich psychologickou hrou. Jeli jsme si svůj plán. Flíčkův gól nám dodal v oslabení ještě víc energie. Krásná práce! Do půlnoci si to užijeme, ale pak je zase nový den. Musíme dobře zregenerovat a připravit se dobře na úterní zápas. Nechceme nikde lítat v oblacích. Naopak musíme být nohama na zemi.“
V úterý přijedou Vítkovice, kde jste působil. Bude to pro vás hodně speciální duel?
„Do každého zápasu se snažím jít úplně stejně. Řeším jen svoji hru, ne to, jaký je to tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž