Rozjetý Kaše skóroval podruhé v řadě, Gudas se v Chicagu zranil

Tváří v tvář brankáři oslavil svůj gól Ryan Nugent-Hopkins • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Pittsburgh si nakonec z Edmontonu odvezl všechny body • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Matt Murray si připisuje jeden z 35 zákroků v zápase • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Brian Boyle se vrátil na led po boji se leukémií • Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Marcus Johansson se proti Vancouveru zranil a nedohrál • Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Brenden Dillon a Austin Watson si na ledě měli co povědět • AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Matt Murray se za tímhle pukem natahuje marně • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Výhru pro Pittsburgh trefil Jevgenij Malkin • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Útočník Conor Sheary se kolem Adama Larssona z Edmontonu neprosmýkl • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Jimmy Hayes a Pavel Zacha zpracovali obránce Taneva z Vancouveru • Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Kaše se poněkud překvapivě dělí s pěti zásahy s Rickardem Rakellem o pozici nejúspěšnějšího střelce týmu v sezoně. Jedenadvacetiletý útočník trefou proti Torontu vyrovnal v desáté minutě nejen na 1:1, ale i počet branek, které dal v minulém ročníku, jeho premiérovém v soutěži. Český hokejista měl ve středu i potřebný kus štěstí, protože jeho střela mířila vedle, ale obránce Andreas Borgman si puk bruslí srazil do vlastní sítě.

VIDEO: Kaše skóroval podruhé v řadě

Na další gól se čekalo v Anaheimu až do poslední třetiny, v níž Toronto dvěma zásahy strhlo vítězství na svou stranu a přerušilo sérii tří proher. Trenér kanadského klubu Mike Babcock před utkáním zamíchal se sestavou, do které se nevešel Roman Polák.

Anaheim ve třetí části podruhé vyrovnal, ale gól Jakoba Silfverberga rozhodčí neuznali. "Jakmile padl, říkal jsem si, že je to padesát na padesát. Vůbec jsem si nebyl jistý, zda jsem puk kopl. Ale prozkoumali to na videu a určitě to posoudili správně," vysvětlil Silfverberg. "Nemůžeme být spokojení s tím, že jsme dali jen jeden gól. Trefili jsme několikrát tyčku, potřebujeme, aby tyhle střely příště skončily v bráně," doplnil Hampus Lidholm.

Voráček podruhé v řadě bez bodu

Trenér Philadelphie Dave Hakstol bezprostředně po utkání neměl bližší informace, aby zdravotní stav Gudase upřesnil. Pro kouče je to ale další nepříjemná zpráva, protože kvůli zranění mu ze základní sestavy už dříve vypadli obránci Shayne Gostisbehere a Andrew MacDonald. Český bek je navíc druhým nejlepším v týmu v počtu hitů (29) i zblokovaných střel (18).

Podruhé za sebou nebodoval Jakub Voráček a Flyers zápas ztratili zhruba v polovině utkání. V něm Chicago trefami Arťoma Anisimova a Jonathana Toewse během dvaceti sekund zlomilo bezgólový stav. Zbývající branku přidal v předposlední minutě při power play Alex DeBrincat.

VIDEO: Sestřih utkání Chicago - Philadelphia

Hlavním strůjcem výhry Chicaga byl brankář Corey Crawford, který zneškodnil 35 střel a vychytal téměř po roce čisté konto. "Tlačili jsme se před branku, vytvářeli si celý zápas šance. Jen ve třetí třetině jsme měli sedm osm gólovek. Ale nic z toho," mrzelo trenéra Hakstola. Obránce vítězů Jan Rutta si připsal jeden kladný bod do statistiky +/-, ve které je celkově jeho spoluhráč Michal Kempný dvanáctý v soutěži s bilancí +8.

Thornton slavil jubileum, Devils dál září

Joe Thornton jako dvacátý hráč v historii NHL pokořil metu 1400 bodů (386 gólů + 1014 asistencí). Osmatřicetiletý útočník si připsal jubilejní bod za přihrávku, kterou pomohl San Jose porazit Nashville 4:1.

Ve vzájemném minisouboji dvou hvězd soutěže byl Connor McDavid produktivnější než Sidney Crosby, ale kapitán Pittsburghu se radoval na ledě Edmontonu z výhry 3:2. McDavid asistoval u obou branek Oilers, Crosby připravil gól na 2:2. Zápas rozhodl v přesilové hře v 53. minutě Jevgenij Malkin.

V utkání dvou týmů, které svými výkony překvapují kritiky, uspělo New Jersey 2:0 na ledě Vancouveru a upevnilo si vedení v Metropolitní divizi. Cory Schneider kryl 37 střel a připsal si první nulu sezony. Hlavně díky němu Devils zůstali jediným týmem, který v novém ročníku ještě neprohrál venku.

VIDEO: Sestřih utkání Vancouver - New Jersey

Výsledky:

Chicago - Philadelphia 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 29. Anisimov, 30. Toews, 59. DeBrincat. Střely na branku: 35:35. Diváci: 21.524. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. Anisimov, 3. Toews (všichni Chicago).

Edmonton - Pittsburgh 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 27. Nugent-Hopkins, 28. Draisaitl - 21. Hörnqvist, 40. Sheary, 53. Malkin. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Letang (Pittsburgh), 2. McDavid (Edmonton), 3. Murray (Pittsburgh).

Vancouver - New Jersey 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 31. Hayes, 60. Stafford. Střely na branku: 37:26. Diváci: 16.855. Hvězdy zápasu: 1. Schneider (New Jersey), 2. Markström (Vancouver), 3. Hall (New Jersey).

Anaheim - Toronto 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 10. Kaše - 8. Brown, 42. Marleau, 59. Komarov. Střely na branku: 29:29. Diváci: 15.628. Hvězdy zápasu: 1. Marleau (Toronto), 2. Lindholm, 3. Kaše (oba Anaheim).

San Jose - Nashville 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 16. Donskoi, 29. Pavelski, 34. Vlasic, 54. Boedker - 31. Josi. Střely na branku: 23:20. Diváci: 16.543. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Donskoi, 3. Thornton (všichni San Jose).