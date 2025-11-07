Liga mistrů zase o krok blíž. Česko v koeficientu uteklo Polsku, ale zpět ve hře je i Řecko
České kluby udělaly v Evropě důležitý krok vpřed v souboji o desáté místo v žebříčku fotbalových koeficientů. V sezoně 2027/28 tak s velkou pravděpodobností půjde český mistr znovu přímo do milionářské Champions League, ale čas na oslavy ještě určitě nepřišel. Výraznou pomocí jsou četná zakopnutí Poláků, naopak zpět do hry se dostává Řecko.
Z českého pohledu se v tabulce koeficientů za uplynulý týden nic převratného nestalo. Slavia podle očekávání body s Arsenalem nepřipsala, Sparta doma s Rakowem doufala v lepší výsledek než remízu 0:0, naopak Olomouc a Plzeň svým ziskem spíš pozitivně překvapily. Podtrženo sečteno, do koeficientu píšeme 0,800 bodů (výhra a dvě remízy znamenají čtyři body děleno pěti účastníky pohárů včetně Baníku).
Koukat směrem nahoru už nemá velký smysl. Turecko si díky dvěma výhrám a remíze znovu upevnilo devátou příčku a náskok 3,900 bodů už téměř jistě nepustí.
Důležitější však je, co se děje pod námi, a zde jsou důležitá především četná zakopnutí polských klubů. Naši severní sousedé tentokrát své vynikající pozice čtyř účastníků v Konferenční lize nevyužili. Lech, Legia, Rakow a Jagiellonia dohromady za dvě remízy a dvě porážky připisují pouze 0,500 bodů a sen o přímém postupu do Ligy mistrů se jim výrazně vzdálil.
Velmi dobrý týden naopak prožilo Řecko. Olympiakos, Panathinaikos, PAOK a AEK Atény berou za dvě výhry a dvě remízy 1,200 bodů, což je čtvrtý nejvyšší zisk ze všech zemí.
I přes cenný nárůst ovšem Řekové dál ztrácí na Česko bezmála 2,800 bodů, Poláci pak dokonce přes 4,200. Statistické modely tak dávají našim klubům šanci na udržení klíčového desátého místa kolem 70 procent.
Veledůležité budou v tomto ohledu především vzájemné souboje proti celkům z dotírajících zemí, které by mohly definitivně rozhodnout. Polským sokům se postaví Sparta a Olomouc, do Řecka se pak vydá Plzeň.
- Legia - Sparta (27. 11.)
- Panathinaikos - Plzeň (11. 12.)
- Sigma - Lech (18. 12.)
A ještě jedna dobrá zpráva. Čtvrteční výsledky českých klubů upevnily jejich pozice v tabulce Evropské, respektive Konferenční ligy a do jarní fáze tak pravděpodobně vyšleme hned tři účastníky.
Plzeň má po remíze s Fenerbahce šanci na umístění v nejlepší čtyřiadvacítce 95 procent, naprosto totožné číslo svítí také u nadějí Sparty a na 91 procent se vyhoupla také Olomouc. Na druhou stranu Slavia s osmdesátiprocentní pravděpodobností skončí v Lize mistrů už po ligové fázi.