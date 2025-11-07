Předplatné

Složité hledání nového trenéra pro Krejčího: nejprve odmítnutí, pak zvrat

Video placeholder
SESTŘIH: Fulham - Wolverhampton 3:0. Další lekce, Krejčí prohře nezabránil a jeho tým zůstává poslední • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Wolverhamptonu mají po 10 kolech Premier League pouhé dva body
Ladislav Krejčí během utkání na hřišti Fulhamu
Wolves nezvládli přestřelku s Chelsea, Ladislav Krejčí (vlevo) odehrál poločas
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav krejčí v dresu Wolverhamptonu
24
Fotogalerie
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Už v sobotu čeká Wolverhampton těžký souboj na půdě Chelsea, přesto poslední tým Premier League stále nemá pro nadcházející kolo vyřešenou pozici hlavního trenéra. Teď to ale vypadá, že je rozhodnuto. Tým, kde od léta působí také český stoper Ladislav Krejčí, pravděpodobně převezme dosavadní kouč druholigového Middlesbrough Rob Edwards.

„Komentovat spekulace je pro mě složité. Nechci se pouštět do hypotetických věcí. Teď se soustředím jen na svou práci tady,“ odrážel Edwards na začátku týdne dotazy ohledně možného přesunu do Wolverhamptonu.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že přece jen na Molineux zamíří.

Mezi hlavní kandidáty patřil delší dobu. Ve čtvrtek měl proběhnout i první oficiální kontakt mezi oběma kluby, ale zprávy v britských médiích psaly o tom, že Middlesbrough mělo nabídku Wolverhamptonu jednoznačně zamítnout.

Neuplynul ale ani celý den a všechno je jinak. Na páteční odpoledne měl totiž Edwards naplánovanou tradiční předzápasovou konferenci k sobotnímu souboji proti Birminghamu, ale necelé dvě hodiny před jejím zahájením klub oznámil, že se tiskovka ruší.

Anketa
Udrží se Wolves s Krejčím v Premier League?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 13 hlasů

Dokonce už se objevují také informace o tom, že dopolední trénink Middlesbrough proběhl bez něj.

„Podle zdrojů Rob Edwards trénink nevedl. Na straně Wolverhamptonu panuje silné přesvědčení, že právě Edwards bude jejich novým trenérem,“ napsal na sociální síti X novinář Rob Law z BBC.

V anglických médiích se tak rozjela další velká vlna spekulací, že náhradou za nedávno odvolaného Vitora Pereiru bude právě 42letý Velšan, který Wolverhampton moc dobře zná. Jako hráč v oranžovém dresu odkopal 111 utkání a strávil zde nejdelší část své kariéry.

Právě napojení na klub se v britských médiích často používá jako další vodítko k tomu, že se Edwards skutečně stane novým trenérem Wolves. On sám je návratu do klubu nakloněn a má na něj silné vazby.

Dokáže otočit špatný start sezony a dovede Krejčího tým k záchraně?

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Manchester City1061320:819
3Liverpool1060418:1418
4Sunderland1053212:818
5Bournemouth1053217:1418
6Tottenham1052317:817
7Chelsea1052318:1117
8Manchester Utd.1052317:1617
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Aston Villa104339:1015
12Brentford1041514:1613
13Newcastle1033410:1112
14Everton1033410:1312
15Fulham1032512:1411
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18West Ham1021710:217
19Nottingham Forest101367:196
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

