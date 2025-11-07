Složité hledání nového trenéra pro Krejčího: nejprve odmítnutí, pak zvrat
Už v sobotu čeká Wolverhampton těžký souboj na půdě Chelsea, přesto poslední tým Premier League stále nemá pro nadcházející kolo vyřešenou pozici hlavního trenéra. Teď to ale vypadá, že je rozhodnuto. Tým, kde od léta působí také český stoper Ladislav Krejčí, pravděpodobně převezme dosavadní kouč druholigového Middlesbrough Rob Edwards.
„Komentovat spekulace je pro mě složité. Nechci se pouštět do hypotetických věcí. Teď se soustředím jen na svou práci tady,“ odrážel Edwards na začátku týdne dotazy ohledně možného přesunu do Wolverhamptonu.
Nyní vše nasvědčuje tomu, že přece jen na Molineux zamíří.
Mezi hlavní kandidáty patřil delší dobu. Ve čtvrtek měl proběhnout i první oficiální kontakt mezi oběma kluby, ale zprávy v britských médiích psaly o tom, že Middlesbrough mělo nabídku Wolverhamptonu jednoznačně zamítnout.
Neuplynul ale ani celý den a všechno je jinak. Na páteční odpoledne měl totiž Edwards naplánovanou tradiční předzápasovou konferenci k sobotnímu souboji proti Birminghamu, ale necelé dvě hodiny před jejím zahájením klub oznámil, že se tiskovka ruší.
Dokonce už se objevují také informace o tom, že dopolední trénink Middlesbrough proběhl bez něj.
„Podle zdrojů Rob Edwards trénink nevedl. Na straně Wolverhamptonu panuje silné přesvědčení, že právě Edwards bude jejich novým trenérem,“ napsal na sociální síti X novinář Rob Law z BBC.
V anglických médiích se tak rozjela další velká vlna spekulací, že náhradou za nedávno odvolaného Vitora Pereiru bude právě 42letý Velšan, který Wolverhampton moc dobře zná. Jako hráč v oranžovém dresu odkopal 111 utkání a strávil zde nejdelší část své kariéry.
Právě napojení na klub se v britských médiích často používá jako další vodítko k tomu, že se Edwards skutečně stane novým trenérem Wolves. On sám je návratu do klubu nakloněn a má na něj silné vazby.
Dokáže otočit špatný start sezony a dovede Krejčího tým k záchraně?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Sunderland
|10
|5
|3
|2
|12:8
|18
|5
Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|6
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|7
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|8
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|14
Everton
|10
|3
|3
|4
|10:13
|12
|15
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
West Ham
|10
|2
|1
|7
|10:21
|7
|19
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup