Köstlova nominace na San Marino a Gibraltar: dva nováčci, chybí Krejčí. Vybral si asistenty

ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Dočasný trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl povolal na listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem dva nováčky - záložníka Patrika Hellebranda a útočníka Václava Sejka. Po delší době dostal šanci krajní bek či záložník Matěj Ryneš, po zranění se vracejí nejlepší střelec aktuálního výběru Patrik Schick a obránce David Douděra. Kvůli trestu za žluté karty chybí zadák Ladislav Krejčí. 

Dosavadní asistent Köstl se národního mužstva dočasně ujal poté, co vedení FAČR po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.

Reprezentace při listopadovém srazu zakončí letošní rok. Nejprve příští čtvrtek nastoupí v Karviné k přípravnému duelu se San Marinem a o čtyři dny později přivítá v Olomouci v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa Gibraltar.

Vedení asociace hledá nového hlavního trenéra, první variantou je zahraniční kouč. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné. Losování baráže fotbalového MS, které budou příští rok společně hostit USA, Kanada a Mexiko, se uskuteční 20. listopadu v sídle FIFA v Curychu.

Hellebrand si vysloužil premiérovou pozvánku díky povedeným výkonům v polské lize. Šestadvacetiletý záložník překvapivě vede s Górnikem Zabrze tamní nejvyšší soutěž, v posledních dvou kolech skóroval.

„Patrik dlouhodobě prokazuje vysokou výkonnost v polské lize a patří k nejlépe hodnoceným hráčům tamní soutěže. Pravidelně sbírá kanadské body a má silnou pozici v klubu," prohlásil Köstl.

Jaroslav Köstl vysvětluje: Proč jsem zůstal u reprezentace...

Sejk v minulosti dělal kapitána v reprezentační jednadvacítce. Třiadvacetiletý útočník má stejně jako Hellebrand střeleckou formu, za Heerenveen se trefil v posledních třech soutěžních zápasech.

„Reprezentace není automat na starty, měli by tam být hráči, kteří si to aktuálně zaslouží svými výkony. To platí i pro Vencu Sejka, který zažívá dobré období v nizozemské lize," uvedl Köstl.

Scházet mu bude klíčový obránce Krejčí, defenzivní univerzál Wolverhamptonu by kvůli žlutým kartám nemohl zasáhnout do kvalifikačního utkání s Gibraltarem.

„Postupovali jsme podle stejného scénáře jako s Vladimírem Coufalem při předchozím srazu. Láďa si bude plnit klubové povinnosti, ale je to jeden z nezpochybnitelných lídrů mužstva a má určitě místo v týmu pro další srazy," řekl Köstl, který ještě před pondělním srazem mužstva doplní třetího brankáře.

Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod. Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.

Köstl si vybral Rezka a Plašila

Pomoci by k tomu měli také Köstlovi asistenti, kterými budou bývalí reprezentanti Jaroslav Plašil a Jan Rezek.  „Když jsem dostal možnost sestavit si vlastní realizační tým, oslovil jsem s touto nabídkou dva bývalé hráče, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, jak reprezentační cyklus funguje," prohlásil Köstl.

„Oba nasbírali ve vrcholovém fotbale mnoho zkušeností hráčských i trenérských a v každém z nich přichází nejen profesní kvalita, ale také chuť pomoct reprezentaci. Neváhali s přijetím nabídky, i kdyby to bylo jen na jeden sraz, protože reprezentace je pro ně nejvíc," dodal bývalý asistent trenéra ve Slavii.

Oba jeho noví spolupracovníci pro listopadový sraz mají bohaté zkušenosti s reprezentací. Bývalý středopolař Plašil odehrál za český národní celek 103 utkání a připsal si v nich sedm branek. Rezek má za reprezentační „áčko" na kontě 21 startů a čtyři góly.

Köstl je zatím oficiálně „překlenovacím" koučem. Vedení asociace hledá nového hlavního trenéra a poohlíží se v zahraničí. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

