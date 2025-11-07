Köstlova nominace na San Marino a Gibraltar: dva nováčci, chybí Krejčí. Vybral si asistenty
Dočasný trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl povolal na listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem dva nováčky - záložníka Patrika Hellebranda a útočníka Václava Sejka. Po delší době dostal šanci krajní bek či záložník Matěj Ryneš, po zranění se vracejí nejlepší střelec aktuálního výběru Patrik Schick a obránce David Douděra. Kvůli trestu za žluté karty chybí zadák Ladislav Krejčí.
Dosavadní asistent Köstl se národního mužstva dočasně ujal poté, co vedení FAČR po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.
Reprezentace při listopadovém srazu zakončí letošní rok. Nejprve příští čtvrtek nastoupí v Karviné k přípravnému duelu se San Marinem a o čtyři dny později přivítá v Olomouci v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa Gibraltar.
Vedení asociace hledá nového hlavního trenéra, první variantou je zahraniční kouč. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné. Losování baráže fotbalového MS, které budou příští rok společně hostit USA, Kanada a Mexiko, se uskuteční 20. listopadu v sídle FIFA v Curychu.
Hellebrand si vysloužil premiérovou pozvánku díky povedeným výkonům v polské lize. Šestadvacetiletý záložník překvapivě vede s Górnikem Zabrze tamní nejvyšší soutěž, v posledních dvou kolech skóroval.
„Patrik dlouhodobě prokazuje vysokou výkonnost v polské lize a patří k nejlépe hodnoceným hráčům tamní soutěže. Pravidelně sbírá kanadské body a má silnou pozici v klubu," prohlásil Köstl.
Sejk v minulosti dělal kapitána v reprezentační jednadvacítce. Třiadvacetiletý útočník má stejně jako Hellebrand střeleckou formu, za Heerenveen se trefil v posledních třech soutěžních zápasech.
„Reprezentace není automat na starty, měli by tam být hráči, kteří si to aktuálně zaslouží svými výkony. To platí i pro Vencu Sejka, který zažívá dobré období v nizozemské lize," uvedl Köstl.
Scházet mu bude klíčový obránce Krejčí, defenzivní univerzál Wolverhamptonu by kvůli žlutým kartám nemohl zasáhnout do kvalifikačního utkání s Gibraltarem.
„Postupovali jsme podle stejného scénáře jako s Vladimírem Coufalem při předchozím srazu. Láďa si bude plnit klubové povinnosti, ale je to jeden z nezpochybnitelných lídrů mužstva a má určitě místo v týmu pro další srazy," řekl Köstl, který ještě před pondělním srazem mužstva doplní třetího brankáře.
Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod. Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.
Köstl si vybral Rezka a Plašila
Pomoci by k tomu měli také Köstlovi asistenti, kterými budou bývalí reprezentanti Jaroslav Plašil a Jan Rezek. „Když jsem dostal možnost sestavit si vlastní realizační tým, oslovil jsem s touto nabídkou dva bývalé hráče, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, jak reprezentační cyklus funguje," prohlásil Köstl.
„Oba nasbírali ve vrcholovém fotbale mnoho zkušeností hráčských i trenérských a v každém z nich přichází nejen profesní kvalita, ale také chuť pomoct reprezentaci. Neváhali s přijetím nabídky, i kdyby to bylo jen na jeden sraz, protože reprezentace je pro ně nejvíc," dodal bývalý asistent trenéra ve Slavii.
Oba jeho noví spolupracovníci pro listopadový sraz mají bohaté zkušenosti s reprezentací. Bývalý středopolař Plašil odehrál za český národní celek 103 utkání a připsal si v nich sedm branek. Rezek má za reprezentační „áčko" na kontě 21 startů a čtyři góly.
Köstl je zatím oficiálně „překlenovacím" koučem. Vedení asociace hledá nového hlavního trenéra a poohlíží se v zahraničí. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0