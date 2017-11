Famózní Neuvirth ničil Schenna, pomohla mu nová helma s Klukem Pukem

Z famózního výkonu Michala Neuvirtha byl nešťastný hlavně Brayden Schenn, kterému český brankář vychytal několik vyložených šancí. Nejefektnější byl Neuvirthův semafor při Schennově samostatném úniku ve druhé třetině.

Neuvirth se představil poprvé s novou maskou, na níž je vyobrazená na straně i postava Kluka Puka reprezentující Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou.

„Působili jsme spolu několik let ve Philadelphii a znám ho. Vím, že má rád střely nahoru nad lapačku, a přečetl jsem jeho záměr,“ těšilo devětadvacetiletého brankáře. Schennovi pak zlikvidoval i velkou příležitost chvíli před koncem, kdy mohl v power play vyrovnat na 1:1.

„Neuvirth hrál výborně,“ uznal centr St. Louis. „I když my jsme jako tým neukázali, co v nás je. Byli jsme trochu pomalí, druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Hráli zápas druhý den po sobě a my jsme jim to moc neztížili,“ litoval Schenn.

Neuvirth jen v prvních pěti minutách kryl deset střel soupeře. „Chytal excelentně,“ chválil českého brankáře trenér Flyers Dave Hakstol. „Od úvodu byl v zápřahu a musel řešit složité situace. Uklidnil tím spoluhráče, kteří se pak také vžili do svých rolí. Od desáté minuty jsme je do konce třetiny trochu zatlačili a v dalším průběhu jsme vyrovnali hru. Ale on byl excelentní celý zápas,“ dodal.

Flyers přitom měli v nohách středeční zápas a přesun z Chicaga, kde nedohrál Radko Gudas, který v St. Louis nenastoupil. Obranu Flyers sužují zranění a čtyři její členové jsou nováčci. „Neuvěřitelné,“ žasl nad výkonem mladíčků Neuvirth. „Když bylo potřeba se do toho obout, tak se do toho obuli. Přesně tohle dělali. Navíc St. Louis patří mezi týmy, které mají velkou formu,“ vyzdvihla hlavní hvězda zápasu. Blues byli také posledním týmem bez domácí porážky.

Vítězný gól vstřelil bek Brandon Manning, který i díky cloně Jakuba Voráčka překonal Jakea Allena nahozením od modré čáry. Rozhodčí původně gól neuznali, protože se domnívali, že kladenský odchovanec fauloval brankáře. Flyers si ale vyžádali kontrolu u videa a opakovaný záběr odhalil, že Voráčka natlačil na brankáře Alex Pietrangelo. Pojistku přidal při hře bez brankáře šest sekund před koncem Claude Giroux.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:38. Manning, 59:54. Giroux Sestavy Domácí: Allen (C. Hutton (C)) – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Edmundson, Bortuzzo, Dunn (A) – Tarasenko, B. Schenn, Schwartz (A) – Steen, Stastny, Sobotka – B. Bennett, Sundqvist, Pääjärvi – Jaškin, Brodziak, Upshall. Hosté: Neuvirth (Elliott) – Hägg, Provorov, Sanheim, Alt, Manning, O'Neill – Voráček, Couturier (C), Giroux (A) – Simmonds (A), Filppula, Weal – Konecny, Lehterä, Weise – M. Raffl, Laughton, Leier. Rozhodčí Furlatt, Hebert – Murchison, Smith Stadion Scottrade Center, St. Louis Návštěva 17162 diváků