Pastrňák houslil hvězdu, novináři ho sjeli: Měl by hrát třetí, čtvrtou lajnu!

Vaz Bruins byl de facto zlomen už v první třetině, kterou hosté prohráli na střely 7:16, na branky pak 1:3. Nerozhodný stav 1:1 zlomil v rozmezí 29 sekund Jimmy Vesey, který se díky husarskému kousku stal prvním hráčem newyorského týmu, jenž se prosadil dvakrát během necelé půlminuty od 14. listopadu 2006. Tehdy Jaromír Jágr vstřelil New Jersey dvě branky za 26 vteřin.

"Musíme být připravení jako tým od úvodního vhazování. V posledních zápasech jsme byli pomalí. Nemůžeme vyhrát, když soupeři dovolíme hned zpočátku zápasu několikrát skórovat," zlobil se v rozhovoru na NHL.com Pastrňák, z jehož hokejky se Boston dočkal v 11. minutě vyrovnání.

Jak? Krásně a šikovně! Zlaté ruce 21letého českého forvarda převzaly puk odražený od hrazení, aby jej následně potáhly a zasunuly mezi betony Henrika Lundqvista, po závěrečném hvizdu vyhlášeného za první hvězdu duelu. Švédský brankář lapil 31 kotoučů mířících do jeho branky.

VIDEO: Podívejte se na lišácké zakončení Davida Pastrňáka proti Lundqvistovi

"Podle mě jsme hráli velmi chytře. Udali jsme tón v první třetině a poté, co srovnali, jsme ještě víc zabrali a dokázali dovést zápas do vítězného konce. Aktuálně máme šňůru pěti výher v řadě, to je po slabším vstupu do sezony výtečné," pochvaloval si v povídání pro klubovou TV Lundqvist.

Vraťme se ale k Pastrňákovi, který se s 16 body za 9 gólů a 7 asistencí posunul na 26. pozici kanadského bodování celé NHL. Lepší statistiky u Bruins nemá nikdo, Brad Marchand disponuje 14 body, Patrice Bergeron, který ale zatím naskočil jen do devíti utkání, má ještě o dva méně.

Jenže moderní hokej není jen o produktivitě, ale také o plnění taktických úkolů a disciplíně. Při pobytu Pastrňáka na ledě dostávají Bruins slušnou porci branek, s bilancí -7 v hodnocení +/- je havířovský rodák třetím nejhorším z týmu. Mizernější je jen Jake DeBrusk (-10) a Torey Krug (-8).

K Pastrňákovi se po porážce od Rangers na svých Twitterových účtech vyjádřili dva zámořští hokejoví zpravodajové. Joea Haggertyho z NBC Sports Boston mrzelo zbytečné vyloučení, které český forvard předvedl v závěru třetí periody. "Hloupé vyloučení Pastrňáka po očividném faulu na Ricka Nashe. Bruins připravil sedm minut před koncem za stavu 2:3 o přesilovou hru," napsal Haggerty.

Bad penalty to take for Pastrnak with the obvious hook on Rick Nash. Takes Bruins off the PP with less than 7 mins to go in 3-2 game

Příkřejší slova volil Jimmy Murphy, který také referuje o zápasech Bostonu. "Takže vy, kteří jste vyčítali Julienovi (bývalý kouč Bostonu Claude Julien, pozn.red.) manipulování s Pastrňákem z lajny do lajny, už vidíte, co chtěl říci o tomto dítěti? Cassidy už má jasno, stejně tak spoluhráči. Možná je pro Pastu čas na třetí/čtvrtou lajnu. Nechci jej urazit, ale je to prostě tak."

So, Julien haters who bashed him for his handling of Pastrnak, you starting to understand what he was seeing and trying to say about the kid? Cassidy does and so do teammates. May be time for some 3rd or 4th line duty for Pasta folks. Not an insult to him. But is what it is!