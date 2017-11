Sláva, pak chyba. Pastrňák zavinil vítězný gól Toronta: Měl jsem smůlu!

Havířovský rodák David Pastrňák dostal Boston v 55. minutě úspěšnou dorážkou v přesilové hře do vedení 2:1. • Profimedia.cz

Je to kolorit posledních tří zápasů Davida Pastrňáka v NHL. Havířovský rodák brousí led, sbírá bodíky za góly a asistence. Jednoduše hraje dobře, je vidět! Pak ale přijde drobná nedůslednost, přecenění vlastních sil či zbytečný faul, a místo obdivu přijde pranýřování. V nočním střetnutí s Torontem Pastrňák nejprve podesáté v sezoně vypnul síť branky soupeře, v prodloužení ale přišla chyba, díky které Bruins padli 2:3.

Proti Washingtonu dva góly, s Minnesotou jedna asistence, na ledě Rangers branka a přesná přihrávka. A Toronto? Jistě, další bod, Pastrňák v 55. minutě úspěšnou dorážkou v přesilové hře zajistil Bostonu vedení 2:1 a bodoval tak ve čtvrtém zápase v řadě. Celkem má už na svém kontě v letošní sezoně po 15 zápasech 17 bodů (10 přesných zásahů, 7 asistencí), nikdo z organizace Bruins není produktivnější.

K výhře v Air Canada Center měli hosté blízko, jenže domácí útočník James van Riemsdyk při hře bez brankáře podruhé v utkání vyrovnal a prodloužení ukončil v čase 61:07 po zaváhání Pastrňáka Patrick Marleau. Jak se to seběhlo? Před rozhodující akcí ztratil český kanonýr v útočném pásmu při pokusu o kličku kotouč a domácí z následného přečíslení vykoupali gólmana Antona Khudobina.

"Snažil jsem se prosadit jeden na jednoho. Chtěl jsem si ho (Mitchella Marnera) obhodit, ale trefil jsem pouze jeho brusli, ode mne to byla hodně nešťastná hra," mrzelo Pastrňáka v rozhovoru pro NHL.com.

"Navíc, když jsem se kolem něho obtáčel, upadl jsem ještě přes jeho nohu a už jsem ho nebyl schopen se vrátit a jejich brejk zachytit. Měl jsem smůlu," lamentoval 27. hráč kanadského bodování NHL, který má ale bilanci -7 v hodnocení +/-. Je tak druhým nejhorším z týmu s Torey Krugem, mizernější je jen Jake DeBrusk (-10).

K situaci se vyjádřil i soupeř Mitch Marner. "Věděl jsem, že Pastrňák nějak upadl nebo ztratil rovnováhu a že mám trochu času. Snažil jsem se navázat na sebe jejich obránce. Jake (Gardiner) a Patty (Marleau) to pak skvěle dohráli a my jsme zvítězili, mám radost," vylíčil Marner.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy po minulém utkání kritizoval Pastrňáka za chyby v duelu s Minnesotou, ze kterých tým dvakrát inkasoval. Stejně tak si po utkání s New York Rangers přisadili na Pastrňákův účet dva zámořští novináři. Joea Haggertyho z NBC Sports Boston mrzelo zbytečné vyloučení, které český forvard předvedl v závěru třetí periody. "Hloupé vyloučení Pastrňáka po očividném faulu na Ricka Nashe. Bruins připravil sedm minut před koncem za stavu 2:3 o přesilovou hru," napsal Haggerty.

Příkřejší slova volil Jimmy Murphy, který také referuje o zápasech Bostonu. "Takže vy, kteří jste vyčítali Julienovi (bývalý kouč Bostonu Claude Julien, pozn.red.) manipulování s Pastrňákem z lajny do lajny, už vidíte, co chtěl říci o tomto dítěti? Cassidy už má jasno, stejně tak spoluhráči. Možná je pro Pastu čas na třetí/čtvrtou lajnu. Nechci jej urazit, ale je to prostě tak."

Tentokrát kouč Cassidy svého zázračného svěřence nepeskoval, štvalo ho, že jeho tým neudržel v power play vedení. "Měli jsme puk pod kontrolou, ale nevyhodili jsme ho a to se nám vymstilo," zlobil se. „Laciná ztráta dvou bodů.“

Ve stejném duchu hovořil i kapitán týmu Zdeno Chára. „Štve mě to, jsem zklamaný. Ale musím sportovně říci, že to sehráli dobře. Příští zápas hrajeme opět proti Torontu, věřím, že tentokrát zvítězíme.“

