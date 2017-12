Měl bojovat o místo na olympiádě, místo toho si Marek Mazanec balí kufry ve Slovanu Bratislava a vrací se do NHL! Hráčův agent Michal Sivek na svůj Twitter napsal, že jeden z jeho hráčů míří do zámoří. Tím by měl být právě bývalý brankář Nashvillu, kterého podle informací iSport.cz získali New York Rangers.