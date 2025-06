Komplikovaná přestavba Teplic: rekordní posila, složitý trh i strach o opory

S novým majitelem přichází velká očekávání, tak už to bude asi u každého klubu. Ale Milan Kratina nepřišel do Teplic ihned prohánět top čtyřku a posílat desítky milionů za hvězdné hráče, volí cestu dlouhodobějšího progresu. Proto zatím teplické tahy na přestupovém trhu lehce kopírují strategii z posledních let, Štěpán Vachoušek dotáhl na hostování mladíky i zkušeného hráče zdarma. Vymyká se brankář Matouš Trmal, jenž byl absolutní prioritou Severočechů.

Pozice mezi třemi tyčemi byla v posledních letech v Teplicích zrádná. Od té doby, co začala odcházet výkonnost matadorovi Tomáši Grygarovi, nemohli se „skláři“ o koho plně opřít, což je pro klub z druhé půle tabulky vždy problém. Slovák Richard Ludha pár hvězdných zákroků vytáhl, ale klíčová dlouhodobá výkonnost chyběla. Luděk Němeček rovněž nepřesvědčil.

Když proto teplickým v zimě „spadla do klína“ možnost mít na hostování v týmu bývalého mládežnického reprezentanta Matouše Trmala, s nadšením přijali. Stále teprve šestadvacetiletý hráč měl na podzim v oblasti chycených gólů top ligová čísla, ale v Mladé Boleslavi si vysnili Aleše Mandouse. Když se tak po solidním jaru začala v Teplicích plánovat letní přestupová aktivita, bylo prodloužení úspěšné spolupráce s Trmalem na prvním místě.

„Za sedm let, co tu hráči chodili na hostování či zdarma, je to stoprocentně náš nejnákladnější přestup,“ přiznal dokonce sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. V zákulisí se mluví o částce přesahující 7 milionů korun, kluby se ji ale rozhodly nezveřejňovat.

Zbytek posil ale zatím přichází v módu, který Vachoušek popsal – na hostování či zdarma. A nedá se říct, že by fanoušky zvedly ze sedadel. Matěj Pulkrab dal za poslední dva ročníky v lize jen 5 branek, především minulou sezonu se vyloženě protrápil a navíc ho často trápila zranění. Náchylnost ke zdravotním potížím je zrovna něco, co teplickým v minulé sezoně nechybělo – ani v současnosti zranění dlouho do hry nepustí Lukáše Marečka či Ladislava Takácse. Po dvojnásobné zlomenině nohy se po dlouhých deseti měsících vrací útočník Pavel Svatek.

Společně s ním, Pulkrabem a hostem ze Sparty Matyášem Kozákem (minulou sezonu strávil na Slovácku) se útočná řada Teplic „pyšní“ bilancí 1+2 za celou minulou sezonu. Především čtyřiadvacetiletý Kozák v Uherském Hradišti zklamal a na jaře ztratil vytížení. „Síla tohoto týmu byla v tom, že se na brankách podíleli další hráči. Věřím zároveň, že Pavla Svatka opustí jeho trápení a ukáže své kvality,“ vzpomněl Zdenko Frťala na hvězdu Táborska z předminulé sezony.