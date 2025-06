Alejandro Grimaldo (29 let, levý obránce)

Zápasy: 48

Góly: 4

Asistence: 13

Žluté karty: 5

Červené karty: 1

Minuty: 3 869

Levou stranu hřiště naprosto ovládl a jeho ztráta by byla hodně citelná. Ofenzivní čísla má na krajního obránce naprosto fantastická, za dvě sezony v klubu nasčítal 16 gólů a 33 asistencí. Xabi Alonso by si ho rád přivedl s sebou do Madridu, což by klub neměl dovolit.