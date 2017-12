Vousáč rozpoutal divočinu. Thornton drsně fauloval Oshieho, pak se pral

K výhře 4:1 si Capitals položili základy už v první třetině. Devante Smith-Pelly otevřel v 17. minutě skóre a náskok si Washington nenechal vzít. Stejně jako jeho kalifornský sok první dvacetiminutovku odehrál bez faulů. Divočina se na ledě strhla až se závěrem druhé části hry.

Sharks hráli v přesile a Capitals výborným napadáním rušili snahy o srovnání skóre na 2:2. Jenže pak Thornton zbytečně dohrál souboj s Oshiem a amerického střelce po úderu do hlavy poslal do šaten. „T. J. trochu padal dozadu, bylo to nešťastné, nechtěl jsem ho nijak přejet. Ale cítil jsem, že jsem ho bokem trefil do hlavy," litoval po utkání veterán Sharks.

VIDEO: Takhle Thornton vyřadil Oshieho

Oshie už se do zápasu nevrátil, trenér Barry Trotz ke zdravotnímu stavu své hvězdy po utkání nic neříkal. Obavy naopak vyjádřil Thornton „Mrzí mě to, nechcete vidět nikoho zraněného. Doufám, že se brzy vrátí zpět," řekl pro NHL.com.

Ještě, než se ze svého činu zpovídal novinářům, musel ho ručně vysvětlit vyzyvateli Tomu Wilsonovi, který si vyžádal na začátku třetí třetiny pěstní odvetu. Osmatřicetiletý Thornton přijal, v průběhu kariéry mnohokrát ukázal, že má pro strach uděláno. „Nevidím v tom nic velkého, vždycky jsem se o sebe uměl postarat, takže bych z toho nedělal žádné drama," řekl dvacátý nejproduktivnější hráč historie.

O patnáct let mladší Wilson sice zasadil poslední úder a Oshieho tak pomstil, pro houževnatého soka měl ale jinak jen slova chvály. „Byl jedním z mých oblíbenců když jsem vyrůstal a teď znovu ukázal, jaký to je čestný hráč," složil mu Wilson poklonu.

VIDEO: Thornton se musel ve rvačce postavit Wilsonovi

„K hokeji tohle patří, postavil se za svůj čin a já ho respektuji. Ale bylo to nutné, Osh patří k našim nejlepším hráčům a lídrům. Snad se brzy uzdraví a bude v pořádku," dodal Wilson pro Washington Post.

Ne všichni ale měli na situaci podobný názor, například trenér hostí Peter DeBoer byl Wilsonovým přístupem mírně rozezlen. Vadilo mu, že se forvard domácích neodhodlal k odvetě hned a čekal až na start další třetiny.

„Měli si to vyřídit hned, pokud měl s hitem Wilson nějaký problém. Promyslet si to v šatně a pak vystartovat, to mi připadá jako hloupost," kroutil hlavou.

Rvačka této dvojice navíc do ostatních hráčů napumpovala krev. Na ledě se začalo jiskřit a brzy došlo k další bitce, to když domácí Alex Chiasson vyzval Barclaye Goodrowa. Divoký zápas pak zakončila ošklivá sekyra v podání hostujícího obránce Brendena Dillona, která mu pět vteřin před koncem vynesla trest do konce utkání. A pravděpodobně ho nemine ani pokuta od vedení soutěže.

Dillon with the 2-handed swinging chop on Bowey with 4.6 seconds left in the game. pic.twitter.com/ql0uaqfMqY — StopThrowingHats (@stopthehats) December 5, 2017

VIDEO: Sestřih utkání Washington - San Jose