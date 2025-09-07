Předplatné

Pedersen vyhrál patnáctou etapu Vuelty. Na 28. pozici dojel český debutant

Mads Pedersen vyhrál patnáctou etapu Vuelty
Mads Pedersen vyhrál patnáctou etapu VueltyZdroj: Profimedia.cz
Marc Soler vyhrál v horách čtrnáctou etapu Vuelty
Joao Almeida vyhrál po více než 200 kilometrech mimořádně náročnou 13. etapu Vuelty
Joao Almeida vyhrál po více než 200 kilometrech mimořádně náročnou 13. etapu Vuelty
Joao Almeida vyhrál po více než 200 kilometrech mimořádně náročnou 13. etapu Vuelty
Náročné stoupání na Angliru během Vuelty 2023
Náročné stoupání na Angliru během Vuelty 2023
Náročné stoupání na Angliru během Vuelty 2023
20
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Začít diskusi (0)

Patnáctou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu vedoucí skupiny dánský cyklista Mads Pedersen a připsal si v 80. ročníku první vítězství. Favorité na celkové prvenství dnes jeli v poklidu s velkým odstupem za uprchlíky, červený trikot lídra si před volným pondělkem pohlídal krajan dnešního vítěze Jonas Vingegaard.

Devětadvacetiletý Pedersen se po 167,8 km ve městě Monforte de Lemos podle očekávání prosadil ve spurtu devítičlenné skupiny a potvrdil pozici vedoucího muže bodovací soutěže. Bývalý mistr světa z týmu Lidl-Trek vyhrál na Vueltě čtvrtou etapu v kariéře po hattricku v roce 2022, kdy jel tento závod naposled.

V etapě byl vidět také český debutant na jedné z Grand Tour Jakub Otruba, jenž byl prakticky celý den v úniku, ať už několik kilometrů sám, či většinou ve skupině. Člen týmu Caja Rural-Seguros RGA obsadil 28. pozici s odstupem 23 sekund za vítězem a podruhé na Vueltě skončil ve třetí desítce.

Po několika dnech v horách v dnešní etapě s mírnějším profilem favorité o dílčí prvenství neusilovali a do cíle dorazili se ztrátou 13:31 minuty. Vingegaard tak stále vede o 48 sekund před Joaem Almeidou z Portugalska.

Ani dnešní etapě se nevyhnul incident s propalestinskými demonstranty. Muž s palestinskou vlajkou chtěl v místě zhruba 55 kilometrů před cílem vyběhnout před pelotonem na silnici, sám upadl, ale rozhodil cyklisty tak, že na asfaltu skončil Španěl Javier Romo a přes něj spadl i další jezdec. Oba mohli brzy pokračovat v závodě.

Protestující se zaměřují na cyklisty kvůli startu stáje Israel-Premier Tech, jejíž účast na Vueltě je terčem kritiky kvůli situaci v Gaze. Jezdci týmu včetně Čecha Jana Hirta jezdí od soboty v upraveném dresu bez názvu státu.

Cyklistický závod Vuelta - 15. etapa (Vegadeo - Monforte de Lemos, 167,8 km):
1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 57:35:33, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -3:30, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, ...50. Hirt -1:31:22, 89. Otruba -2:13:05.

Začít diskuzi

Cyklistika 2025

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů