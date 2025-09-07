Pedersen vyhrál patnáctou etapu Vuelty. Na 28. pozici dojel český debutant
Patnáctou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu vedoucí skupiny dánský cyklista Mads Pedersen a připsal si v 80. ročníku první vítězství. Favorité na celkové prvenství dnes jeli v poklidu s velkým odstupem za uprchlíky, červený trikot lídra si před volným pondělkem pohlídal krajan dnešního vítěze Jonas Vingegaard.
Devětadvacetiletý Pedersen se po 167,8 km ve městě Monforte de Lemos podle očekávání prosadil ve spurtu devítičlenné skupiny a potvrdil pozici vedoucího muže bodovací soutěže. Bývalý mistr světa z týmu Lidl-Trek vyhrál na Vueltě čtvrtou etapu v kariéře po hattricku v roce 2022, kdy jel tento závod naposled.
V etapě byl vidět také český debutant na jedné z Grand Tour Jakub Otruba, jenž byl prakticky celý den v úniku, ať už několik kilometrů sám, či většinou ve skupině. Člen týmu Caja Rural-Seguros RGA obsadil 28. pozici s odstupem 23 sekund za vítězem a podruhé na Vueltě skončil ve třetí desítce.
Po několika dnech v horách v dnešní etapě s mírnějším profilem favorité o dílčí prvenství neusilovali a do cíle dorazili se ztrátou 13:31 minuty. Vingegaard tak stále vede o 48 sekund před Joaem Almeidou z Portugalska.
Ani dnešní etapě se nevyhnul incident s propalestinskými demonstranty. Muž s palestinskou vlajkou chtěl v místě zhruba 55 kilometrů před cílem vyběhnout před pelotonem na silnici, sám upadl, ale rozhodil cyklisty tak, že na asfaltu skončil Španěl Javier Romo a přes něj spadl i další jezdec. Oba mohli brzy pokračovat v závodě.
Protestující se zaměřují na cyklisty kvůli startu stáje Israel-Premier Tech, jejíž účast na Vueltě je terčem kritiky kvůli situaci v Gaze. Jezdci týmu včetně Čecha Jana Hirta jezdí od soboty v upraveném dresu bez názvu státu.
Cyklistický závod Vuelta - 15. etapa (Vegadeo - Monforte de Lemos, 167,8 km):
1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 57:35:33, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -3:30, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, ...50. Hirt -1:31:22, 89. Otruba -2:13:05.