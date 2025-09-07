Další Verstappenův italský triumf, McLaren řešil kontroverzi. Proč pustil Piastri Norrise?
Znovu všem ukázal, kdo že je ve formuli 1 absolutní světová třída. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen si závodem v Monze připsal třetí sezonní vítězství. V tomto roce slavil v Itálii paradoxně už podruhé, dokázal totiž navázat na květnovou VC v Imole. Šachovnicovou vlajkou projel s komfortním náskokem 19,2 sekundy na druhého Landa Norrise, jemuž čtyři kola před cílem přepustil Oscar Piastri druhé místo. Proč? Takhle jednat musel, týmové nařízení bylo neúprosné.
Bývá zvykem, že hned první zatáčka v Monze nabízí dramatickou podívanou. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Druhý muž ze sobotní kvalifikace Lando Norris měl výtečný odpich a okamžitě se dotáhl k Maxi Verstappenovi. Ten si ale šikanu zkrátil, a proto musel první flek přepustit. Hned vzápětí ale využil své rychlosti a znovu se dostal do čela. Lídrovskou pozici uhájil až do konce.
„Viděl jsem, že tempo bylo už od startu dobré, jen jsem se potřeboval usadit. Bylo tam docela dost soubojů, ale věděl jsem, že tempo tam je. I proto jsem se dostal rychle zpátky do vedení,“ líčil Verstappen. „Vždycky vím, že s Maxem to budou dobré souboje. A taky to tak bylo,“ ohlížel se Norris.
Úvodní kola ještě nabídla vyostřené souboje o třetí místo mezi Oscarem Piastrim a Charlesem Leclercem, k tomu i pátý George Russell byl při chuti. Odstupy mezi jezdci se ale postupně zvyšovaly, další minuty už tolik vzruchu nepřinesly.
To se změnilo až v závěrečných sedmi kolech. Povinnou zastávku v boxech si nejprve odkroutil třetí Piastri, kterého stačili týmoví mechanici odbavit v rekordním čase. O kolo později ale McLaren zaváhal, Norrisův pit stop zabral téměř šest sekund. „Vůbec nemám tušení, co se tam stalo. Cítil jsem, že jsem tam byl docela dlouho. Jako tým občas děláme chyby, tohle byla jedna z nich,“ nezastíral Brit.
Když se poté zařadil až za svého týmového kolegu a zároveň největšího soupeře v boji o titul, problém byl na světě. Zaváhání mechaniků způsobilo, že stáj musela urychleně řešit, co udělá. Měla své jezdce nechat dojet až do konce a nezasahovat, nebo Piastrimu nařídit, aby stříbrnou pozici přepustil? Jenže i zpackaný pit stop je přece součást závodění.
Šéf McLarenu Andrea Stella nakonec rozhodl, že Piastri půjde nazpět. Byť to Australanovi nedávalo smysl, v rámci zachování týmové harmonie neprotestoval. Naproti tomu vítězný Verstappen se nad zapeklitou situací v konkurenční stáji bavil. „Oni si vyměnili místa jen proto, že Lando měl pomalou zastávku?“ nevěřil pilot Red Bullu v týmové vysílačce.
Muži v oranžových kombinézách se k inkriminovanému okamžiku krátce po závodě konkrétně nevyjádřili. „Z tohoto víkendu si můžeme vzít hodně,“ prohodil Piastri, z jehož náskoku v čele šampionátu ukrojil Norris jen tři body. Celkově jich ztrácí jednatřicet. „V Monze jsem udělal všechno, co jsem mohl. Prostě jsem nemohl udělat víc. S Maxem jsem se snažil bojovat, jenže on vyšel ze závodu skvěle,“ smekl Norris.
Právě Verstappenovi se víkend v Itálii extrémně povedl. Kromě kvalifikace si podmanil i hlavní závod, několikrát navíc zapisoval nejrychlejší kola. Světový šampion z let 2021, 2022, 2023 a 2024 bral třetí prvenství v sezoně. Prvního se dočkal v Japonsku, dalšího pak v Imole. Navíc vůbec poprvé od červnové Grand Prix Kanady slavila jiná stáj než McLaren.
„Pro nás to byl opravdu skvělý den. Doslova jsme letěli, auto bylo velmi příjemné. Myslím si, že i do boxu jsme jeli ve správný čas, na tvrdých pneumatikách se ke konci dá trochu víc zatlačit. Jsou odolnější,“ věděl brzy osmadvacetiletý pilot.
Podobný výsledek už nutně potřeboval. Přestože dojel v minulém týdnu na domácím okruhu v Zandvoortu druhý, předchozí evropské zastávky v Rakousku, Velké Británii, Belgii a Maďarsku se mu příliš nepovedly. „Teď jsme předvedli fantastický výkon. V této sezoně se určitě ještě pokusíme vyhrát, ale půjdeme krok za krokem a závod za závodem,“ ujistil Verstappen.
Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:13:24,325, 2. Norris (Brit./McLaren) -19,207, 3. Piastri (Austr./McLaren) -21,351, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -25,624, 5. Russell (Brit./Mercedes) -32,881, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -37,449.
Průběžné pořadí MS (po 16 z 24 závodů): 1. Piastri 324, 2. Norris 293, 3. Verstappen 230, 4. Russell 194, 5. Leclerc 163, 6. Hamilton 117,
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 617, 2. Ferrari 280, 3. Mercedes 260, 4. Red Bull 239, 5. Williams 86, 6. Aston Martin 62.