Unese Jágr případnou čtvrtou formaci? Bude Třinec zase ve finále? Experti Zimáku predikují

Obavy o Červenku. Extraliga od 1. do 14. místa, jak to celé tipujeme a proč?
V 53 letech je Jaromír Jágr znovu na ledě
Třinec na jaře nezvládl čtvrtfinále, vrátí se v této sezoně zpátky na mistrovskou cestu?
Znovu nadupaná, natřískaná a interesantní bude nová sezona Tipsport extraligy, kterou míní pravidelně komentovat i tváře podcastu Zimák, jenž pokračuje v tradičním formátu: v pondělí Zimák živě a ve čtvrtek hlavní díl. Vypadá to, že horko bude nejen nahoře v boji o Masarykův pohár, ale i dole, kde to zavání baráží. Do toho přijde v únoru olympijská přestávka a po 12 letech konečně přehlídka všech hvězd. O nominaci půjde i hráčům z domácích stadionů. Na co se taky můžete těšit a co sledovat?

Miroslav Horák

Kteří hráči mají šanci na olympiádu?

„Vidím jich maximálně šest, v reálu o jeden až dva méně. Osobně hodně očekávám od návratu Filipa Krále do Komety, se svou rychlostí a ofenzivními instinkty by mohl prožít průlomový ročník. Pokud zaznamená další výrazný progres a potvrdí jej na listopadové Karjale, měl by se Radim Rulík zaobírat povoláním budějovického Tomáše Cibulky. Olympijský kvapík v Miláně si bude žádat rychlé útočníky, proto vidím solidní šance brněnského Jakuba Fleka a karlovarského Ondřeje Beránka. Zdravotní stav a s tím související forma napoví u Romana Červenky, vývoj v NHL jakbysmet. Což platí i pro Lukáše Sedláka a Ondřeje Kašeho.“

Jaroslav Bednář

Kdo se stane nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem sezony?

„Nejlepšího střelce vidím v Ondrovi Beránkovi. Je to rychlostní typ, díky čemuž dává stabilně hodně gólů, bude mít roli v první přesilovce a v dalších důležitých situacích. Pokud bude zdravý, nevidím důvod, proč by se mu to nemělo podařit. Nejproduktivnějšího hráče vyhraje buď Filip Chlapík, nebo Michael Špaček. Podle všeho budou hrát spolu, čehož oba využijí. Poté, co odešel Vláďa Sobotka, oba zmínění hráči by měli dostat hodně prostoru na přesilovce a celkově dostat hodně prostoru. Tihle dva hráči by měli pravidelně bodovat a jeden z nich produktivitu ovládnout. Vědí o sobě, jsou na sebe zvyklí, což je obrovská přidaná hodnota.“

Radek Duda

Unese Jaromír Jágr případnou čtvrtou formaci v Kladně?

„Čtvrtou lajnu hrával i v minulé sezoně, může v ní začít i teď. S tím, že bude nasazovaný na přesilovku, klidně na první, nejenom na druhou, protože jsem ho viděl v jednom z přípravných zápasů a byl jedním ze dvou hráčů Kladna, kteří myšlenkově předčili ostatní. Jarda a Audette. Puk rozdává dál výborně, jenom k sobě potřebuje něčí nohy a hráče s výbornou hrou dopředu i dozadu, který zastane ofenzivní i defenzivní úkoly. A teď jde o to, koho vybrat. Džegr je zvyklý na Tondu Melku a trenér k nim dává Kellyho Klímu. Klobouk dolů, že to Džegi ještě obuje, ale nohy bude mít čím dál pomalejší, s tím nic nenadělá. Celkově vzato, nejlepší by bylo, kdyby se Jarin vykašlal na hokej, založil rodinu a žil spořádaným životem.“

Zbyněk Irgl

Bude hrát Třinec znovu finále?

„Ano, bude ho hrát. Strašně se mi líbí, v jakém stylu vyšel z nepovedené sezony. Ta se však po všech úspěších dala očekávat. Navíc šlo jen o lehký výkyv. Už na konci minulého ročníku základní části Oceláři předvedli, že se ze slabšího období dostali. Taky dobře posílili, hlavně Oscar Flynn a Michal Kovařčík jsou hráči, kteří se stanou velkými tahouny Třince. Ten potřeboval zrychlit hru, což přesně tihle dva hráči splňují. Navíc se klub dívá dál na trhu, a pokud bude potřeba, někoho dalšího přivede, v tom nevidím problém. Další aspektem je Martin Růžička. Kdykoli trénoval přes léto v zámoří, vrátil se na sezonu vždy perfektně připravený. Což letos znovu je. Jádro má navíc stále vítězný charakter.“

