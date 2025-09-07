Předplatné

Carlos Alcaraz ve finále US Open
US Open dnes vyvrcholí soubojem dvou nejlepších hráčů současnosti, který bude i přímou bitvou o post světové jedničky. Stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros se ve finále utkají lídr žebříčku a obhájce titulu Ital Jannik Sinner s druhým hráčem světa Španělem Carlosem Alcarazem. Utkání začalo kvůli bezpečnostním opatřením spojených s návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa s takřka hodinovým zpožděním. Program měl původně v New Yorku začít ve 20:00 SELČ, oba hráči však utkání zahájili krátce před devátou hodinou. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Organizátoři vysvětlili odložení vzhledem „k bezpečnostním opatřením“ a k tomu, „aby fanoušci měli více času dostat se na svá místa“. V okamžiku začátku finále přesto zůstávaly některé sedačky na hlavním dvorci Arthura Ashe prázdné. Toto rozhodnutí kritizovala na sociální síti X i tenisová legenda Martina Navrátilová.

Čtyřiadvacetiletý Sinner a o dva roky mladší Alcaraz se střetnou ve třetím grandslamovém finále za sebou. Zatímco Sinner triumfoval ve Wimbledonu, předtím neproměnil na Roland Garros v Paříži tři mečboly a prohrál. Poprvé v tzv. open éře na sebe narazí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.

Úřadující šampion Sinner zabojuje o pátý grandslamový titul a třetí v sezoně. Vedle Wimbledonu uspěl také na Australian Open. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022.

Vítěz získá pět milionů dolarů (105 milionů korun).

