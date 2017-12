Quebec má smůlu, blíž NHL je Seattle. Poplatek za vstup je 14 miliard

Seattle má o důležitý krok blíž ke vstupu do NHL. Komisionář soutěže Gary Bettman potvrdil, že Rada guvernérů na svém setkání odsouhlasila doporučení, aby Seattle podal přihlášku pro vstup do slavné ligy, kterou se bude následně zabývat a zvažovat ji.

"Odsouhlasili jsme, že přihlášku přijmeme a zvážíme a zároveň pomůžeme klubu v příštích měsících rozjet prodej permanentek. To však ještě neznamená, že jsme potvrdili rozšíření ligy o další tým," zdůraznil šéf soutěže Bettman.

Připustil rovněž, že Seattle je v současnosti jediným městem, o němž NHL v souvislosti s možností rozšíření soutěže uvažuje. Znamená to, že v dohledné době se nejlepší hokejová liga světa nevrátí do Quebecu, kde je k dispozici před dvěma lety otevřená aréna pro 18.259 diváků.

Za snahou Seattlu o vstup mezi hokejovou elitu stojí skupina vlastníků, mezi nimiž je i známý hollywoodský producent Jerry Bruckheimer. Poplatek za vstup do ligy byl pro ně stanoven na 650 (14.1 miliardy korun) asi milionů dolarů. Posledního nováčka, jímž je od této sezony Vegas Golden Knights, stál vstup 500 milionů dolarů.

Ačkoliv Seattle neměl nikdy v historii tým NHL, figuruje mezi vítězi Stanleyova poháru. Seattle Metropolitans, kteří hráli bývalou soutěž Pacific Coast Hockey Association v letech 1915 až 1924, ho vyhráli v roce 1917, když porazili Montreal Canadiens 3:1 na zápasy.

Pokud by skutečně došlo k rozšíření a Seattle byl přijat, stal by se jeho tým 32. účastníkem NHL. V nedávné minulosti naznačili zájem o vstup do ligy také v Torontu, kde již působí tradiční účastník ligy Maple Leafs, ale rovněž další města Milwaukee, Portland či Kansas City.