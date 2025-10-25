Předplatné

SESTŘIH: Liverpool v krizi, padl na Brentfordu. Sunderland srazil Chelsea a je na špici

Liverpool je v krizi
United si užívají dlouho očekávanou vítěznou vlnu
Anglie - Premier League
Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje. V páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League prohrál trávníku nováčka Leedsu 1:2 a zůstává předposlední. Težké časy zažívá i Liverpool, který v lize padl počtvrté v řadě, tentokrát na Brentfordu 2:3. To Sunderland překvapivě vyhrál na hřišti Chelsea 2:1 a posunul se v tabulce mezi elitní týmy na špici.

Brentford šel proti obhájcům titulu do vedení už v páté minutě zásluhou Ouattary a ve 45. minutě zvýšil Schade. Na konci nastavení snížil Kerkez, ale po hodině hry svěřenci Keitha Andrewse opět vedli o dva góly. Thiago totiž proměnil penaltu za Van Dijkův faul. V 89. minutě zdramatizoval závěr Salah, jenž se v lize prosadil poprvé od poloviny září. „Reds“ si ve dvanáctiminutovém nastavení vypracovali veliký tlak, ale vyrovnání z něj nevytěžili.

West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod.  Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

Manchester United dál vítězí

United se na domácím hřišti dostali do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu. Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.

Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Sunderland952211:717
3Manchester City851217:616
4Manchester Utd.951315:1416
5Bournemouth843114:1115
6Liverpool950416:1415
7Tottenham842214:714
8Chelsea942317:1114
9Crystal Palace834112:813
10Brentford941414:1413
11Newcastle93339:812
12Aston Villa83328:812
13Brighton933314:1512
14Everton83239:911
15Leeds93249:1411
16Fulham92259:148
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham91177:204
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

