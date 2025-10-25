Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák bodoval, Nečas vyšel na prázdno. V akci Dostál, Kulich čelí Torontu

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Martin Nečas v zápase proti Bostonu
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jakub Dobeš byl proti Calgary zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel
David Tomášek pro iSport promluvil o úžasné příležitosti v Edmontonu
Útočník Colorada Martin Nečas bojuje o puk v zápase proti Bostonu
13
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Uprostřed víkendu nabízí NHL porci třinácti zápasů. Zřejmě nejatraktivnější podívanou pro české fanoušky nabídl střet dvou nejlepších krajanů. David Pastrňák s Bostonem porazil 3:2 Colorado s Martinem Nečasem, útočník Bruins si připsal asistenci. Lukáš Dostál za Anaheim chytá na ledě Tampy Bay. Jiřích Kulich se po dvoubodovém večeru představuje za Buffalo v Torontu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

V noční části programu Tomáš Hertl v dresu Las Vegas hraje na hřišti šampionů z Floridy. Minnesota s Davidem Jiříčkem hostí Utah s gólmany Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem. Startovat by měl i fantom Montrealu Jakub Dobeš ve Vancouveru (Filip Hronek). Radek Faksa v sestavě Dallasu hostí Carolinu. David Tomášek se po první trefě v NHL představuje s Oilers v Seattlu.

KonecLIVE Sam. nájezdy
43
KonecLIVE
32
Sledujte on-lineLIVE
10

 

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2,544,122,45Detail
LIVE
--Tipsport2,384,152,61Detail
LIVE
--Tipsport2.574.092.44Detail
LIVE
--Tipsport2.384.192.59Detail
LIVE
--Tipsport2.324.122.7Detail
LIVE
--Tipsport2.544.072.48Detail
LIVE
--Tipsport2.964.072.17Detail
LIVE
--Tipsport2.384.062.65Detail
LIVE
--Tipsport3.364.361.93Detail
LIVE
--Tipsport2.242.69Detail
LIVE
--Tipsport2.423.992.42Detail
LIVE
--Tipsport1.74.513.76Detail
LIVE
--Tipsport24.32.91Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils8700131:1914
2Washington8510226:1412
3Carolina7330129:1912
4Pittsburgh8600228:1912
5Montreal9330332:2712
6Detroit8410324:2510
7Flyers8221323:219
7Islanders8401330:289
9Buffalo8400424:238
10Rangers9302421:218
11Boston10310632:358
12Florida9400522:288
13Toronto8211427:307
14Ottawa8211424:347
15Columbus7300420:216
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado9503130:2213
    2Vegas7412030:2012
    3Winnipeg8600228:1912
    4Utah8420228:2012
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose8012523:374
    16Calgary9011716:343

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů