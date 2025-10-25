Předplatné

Zemřel Karel Šilhavý (†69). Bratr bývalého trenéra reprezentace podlehl těžké nemoci

Karel Šilhavý (vlevo) se svým bratrem Jaroslavem
Karel Šilhavý (vlevo) se svým bratrem JaroslavemZdroj: FC Viktoria Plzeň
Český fotbal zasáhla smutná zpráva. Ve věku 69 let zemřel bývalý obránce Škody Plzeň a dlouholetý mládežnický trenér Karel Šilhavý, starší bratr bývalého kouče národního týmu Jaroslava Šilhavého.

Někdejší trenér měl podlehnout těžké nemoci. Viktoria Plzeň mu na svém webu věnovala vzpomínku se slovy: „Karel Šilhavý odešel do fotbalového nebe.“ Klub vyjádřil rodině i dalším blízkým upřímnou soustrast.

„Viktoria utrpěla citelnou ztrátu. Svým odchodem zarmoutil velký počet bývalých spoluhráčů a také svěřenců, jejichž výchově se věnoval,“ píše na svých stránkách západočeský klub.

Karel Šilhavý odehrál za Škodu Plzeň 62 zápasů v československé lize a vstřelil čtyři góly. Po skončení aktivní kariéry se věnoval trénování, působil především u mládežnických týmů v Plzni a okolí.

