SESTŘIHY: Severočeské derby pro Jablonec, Karviná loupila v Boleslavi, Slovácko padá

Jablonecký Chanturishvili (vpravo) vstřelil první branku severočeského derby
Jablonecký Chanturishvili (vpravo) vstřelil první branku severočeského derbyZdroj: Petrášek Radek/ČTK
Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, zprava radující se hráči Pardubic
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025.
Zprava Michal Cupák ze Zlína a Samuel Šimek z Pardubic
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025
Zleva Jakub Kolář ze Zlína, zprava brankář Stanislav Dostál ze Zlína
Radost fotbalistů Zlína v utkání s Pardubicemi
Trenér Zlína Bronislav Červenka v zápase proti Pardubicím
Chance Liga
Je tu další víkend a s ním i další nálož Chance Ligy. Karviná zvítězila na hřišti Mladé Boleslavi 4:2, záchranářský souboj lépe zvládla Dukla proti Slovácku. Jablonec díky dvěma gólům během tří minut ovládl podještědské derby. SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.

 

 

Základní část - 2025/2026

Dukla zvítězila po sedmi zápasech

Záchranářský duel 13. kola Chance ligy lépe zvládla Dukla, když proti Slovácku ukořistila první výhru od konce srpna. O jedinou branku celku z Julisky se postaral ve 14. minutě Michal Černák. Naopak Slovácko po cenné remíze se Spartou počtvrté za sebou neskórovalo a spadlo na poslední místo.

SESTŘIH: Dukla - Slovácko 1:0. Důležitá výhra pro soubor Holoubka, Pražané se odrazili od chvostu • isport.tv

Teplice bodovaly pošesté za sebou

Severočeši natáhli šňůru bez porážky na pět ligových zápasů. Tentokráte remizovali v Hradci, který si vylámal zuby na bezchybném gólmanovi Matouši Trmalovi. „Votroci“ nevyužili možnost více se přiblížit skupině o titul a zůstavají devátí. 

SESTŘIH: Hradec - Teplice 0:0. Fotbalová šeď, v Malšovické aréně se diváci gólu nedočkali • isport.tv

Zlín si drží čtvrté místo

Nováček ze Zlína si dál drží výbornou formu, když potřetí v řadě remizoval. Všechny důležité momenty, kromě neuznané branky hostů v první půli, se odehrály v druhém dějství. Domácí poslal do vedení Matěj Koubek, načež za Pardubice odpověděl Vojtěch Patrák. Vedení Zlínu pak vrátil Marián Pišoja. Tečku za zápasem udělal z proměněné penalty opět Patrák.

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 2:2. Východočeši potřetí v řadě neprohráli, dvakrát se trefil Patrák • isport.tv

Nový tenér Karviné Jarolím má první výhru

Slezané nadělili svému Marku Jarolímu premiérový triumf v nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče a posunuli se tak na šesté místo neúplné tabulky. Hosty poslal do vedení v 10. minutě Abdallah Gning. Mezi 47. a 55. minutou dvakrát skóroval Denny Samko a jednou Emmanuel Ayaosi. Porážku Středočechů už jen zmírnili Filip Lehký a z penalty střídající Jiří Klíma.

SESTŘIH: Boleslav - Karviná 2:4. Přestřelka lépe vyšla hostům. Skvělý výkon i bez Hyského • isport.tv

Jablonec králem Severu

Kozlova družina nepřestává udivovat ligové trávníky. Tentokráte rychlou gólovou smrští během tří minut ve druhé poločase ovládla podještědské derby a v nedohrané tabulce se vyšvihla na první příčku. Slovanu zasadil první ránu nejprve v 65. minutě Vakho Chanturishvili, aby ho v 68. minutě napodobil Lamin Jawo. Liberec odpověď nenašel a tak prohrál poprvé po šesti kolech.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Sparta1283123:1127
3Slavia1275022:826
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

