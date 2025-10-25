Naštvaný Daníček: Jsme ve sr**kách, rve mi to srdce. Každý si musí sednout na pr*el
Z hráčů v bílých dresech podal jednoznačně nejlepší výkon. V srdci obrany fotbalistů Slovácka zakládal všechny ofenzivní akce a zastavoval nebezpečné výpady soupeře. Přesto stoper Vlastimil Daníček odcházel ze hřiště jako poražený, když jeho tým podlehl Dukle 0:1 a čekání na radost z výhry od srpna se prohloubilo. „Co teď předvádíme je ostudné. Rve mi to srdce, že jsme tam, kde jsme. Musíme makat, bojovat a nechat tam všechno. Každý si musí sednout na pr*el a bojovat za Slovácko,“ vyzývá spoluhráče.
V čem byla proti Dukle chyba?
„První poločas z naší strany hrůza, katastrofální výkon. Dukla vedla zaslouženě 1:0, a ještě jsme mohli být rádi, že to bylo jen o gól. Po přestávce jsme se zlepšili, ale co dokážeme vymyslet – nebo spíš nevymyslet – na posledních třiceti metrech, to je prostě žalostné. A to je kámen úrazu všech našich výsledků.“
Co vám na těch posledních metrech v ofenzivní části podle vás schází?
„Větší dravost, větší chuť, větší elán, větší odhodlání tam jít, jak se říká, umřít. My ale nejsme schopní tam nic dotlačit, vytvořit si vůbec nějakou sérii střel. A nemluvím jen o útočnících, to se týká celého týmu. Když si ze standardek nevytvoříme nic nebezpečného, je to prostě žalostné.“
Trenér Jan Kameník mluvil také o dvou rozdílných poločasech. Co se o přestávce změnilo?
„Změnili jsme rozestavení, začali jsme se víc dostávat do Dukly, ale myslím, že to bylo i vývojem zápasu. Dukla vedla a mohla si hlídat výsledek. Nebylo to jen tou taktickou změnou, spíš souhrou více věcí. Ale jak říkám – to, co teď předvádíme je ostuda.“
Byl to přímý souboj o poslední místo, kde tedy zůstáváte vy. Jak z toho ven?
„Rve mi to srdce, že jsme tam, kde jsme. Hrozně těžko se mi o tom mluví. Musíme makat, poctivě trénovat a nechat tam všechno, aby se to přeneslo do zápasů. Ale to jsou taková klišé – to by vám řekl každý, kdo by tady seděl. Hlavní je charakter. Každý si musí sednout na pr*el a bojovat za Slovácko, uvědomit si, o co hrajeme. Realita je ale taková, že se z toho nesmíme pos*at a musíme makat dál.“
Po zápase se Spartou jste vypadali mentálně nahoře. Proti Dukle to zase bylo opačné. Čím to?
„Kdybychom byli na vlně lepších výsledků, kdyby nám to tam vpředu padalo, tak by to bylo jednodušší. Takhle je to už i o hlavě. Není jednoduché se na to mentálně nastavit, když jste v takových… jak bych to řekl… v takových sr**kách, řeknu to tak, jak to je. Fyzicky jsme dobře připravení a fotbal hrát umíme. Ale teď je to o hlavě a o charakteru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu