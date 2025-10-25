Předplatné

Muži vs. kluci a dvouminutový kolaps Slovanu. Jak reagovali na prohru domácí fanoušci?

Dvouminutový kolaps Slovanu a vyspělý Jablonec. Jak na prohru v derby reagovali domácí fanoušci? • Zdroj: isport.tv
Radost hráčů Jablonce
Zleva jablonecký Daniel Souček a kapitán Liberce Lukáš Masopust
Radost hráčů Jablonce
Záložník Liberce Vojtěch Stránský během utkání 13. kola první ligy: Slovan Liberec - FK Jablonec
Útočník Jablonce Jan Chramosta (vlevo) v souboji s libereckým obránce Dominikem Plechatým (vpravo)
Vlevo Lamin Jawo z Jablonce proti libereckému Lukášovi Masopustovi
Jablonecký Chanturishvili (vpravo) vstřelil první branku severočeského derby
TV iSport
Chance Liga
Fotbalisté Jablonce pod vedením kouče Luboše Kozla znovu zvítězili v podještědském derby na půdě libereckého Slovanu, tentokrát výsledkem 2:0. „Působilo to, jak kdyby se dnes utkal tým mužů a kluků.“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport a iSport.cz Bartoloměj Černík. 

Ve videu zazní:

  • Proč Slovan znovu nezvládl derby?

  • Co skandoval jablonecký kotel po vítězství?

  • Je v ohrožení pozice Radoslava Kováče?

Kompletní video sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Sparta1283123:1127
3Slavia1275022:826
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

