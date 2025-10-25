Muži vs. kluci a dvouminutový kolaps Slovanu. Jak reagovali na prohru domácí fanoušci?
Fotbalisté Jablonce pod vedením kouče Luboše Kozla znovu zvítězili v podještědském derby na půdě libereckého Slovanu, tentokrát výsledkem 2:0. „Působilo to, jak kdyby se dnes utkal tým mužů a kluků.“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport a iSport.cz Bartoloměj Černík.
Ve videu zazní:
Proč Slovan znovu nezvládl derby?
Co skandoval jablonecký kotel po vítězství?
Je v ohrožení pozice Radoslava Kováče?
Kompletní video sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu