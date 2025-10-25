Vítěz derby Tekijaški: Od rána jsem věděl, že nemůžeme prohrát. Kam pozve Kozel tým?
Roh stadionu U Nisy běsnil nadšením. Bohužel pro domácí, byl to ten plný jabloneckých fanoušků. Svého ambiciózního souseda jejich miláčci opět doma porazili, neinkasovali a jen tak mimochodem se na den posunuli do čela tabulky. „I to se počítá,“ smál se kapitán Nemanja Tekijaški, který si šílenství s fanoušky užil do sytosti. Přílišné oslavy týmu ale Luboš Kozel zakázal.
Srb za sebou má pět derby se solidní bilancí – dvě výhry, tři remízy, čtyři inkasované góly. V posledních třech případech navíc pomohl udržet nulu. I nyní si počínal brilantně – ve většině případů uskákal Lukáše Maška a i díky jeho dominantnímu výkonu si Slovan vytvořil jen jednu střelu na bránu.
„Daří se nám tu už dva roky,“ pousmál se. „A od chvíle, co jsem se ráno vzbudil, jsem měl pocit, že tu nemůžeme dnes prohrát. Měli jsme takovou malou krizi, dva zápasy jsme nedali gól. Ale měli z nás asi příliš respekt, měli jsme hodně prostoru,“ pravil.
Trápení střelců ukončil Vachtang Čanturišvili a Lamin Jawo, který bohužel musel po půli střídat kvůli zranění. Po střetu s kopačkou Angeho N’Guessana měl zlomený zub, upadl na chvíli do bezvědomí a byl převezen do nemocnice.
Ale zpět k pozitivním věcem. Tedy alespoň na straně Jablonce. Stejně jako před minulou velkolepou výhrou U Nisy vypsal Luboš Kozel do kabiny „prémie“ – luxusní večeři pro tým. Tu jablonečtí loni absolvovali na tvrzi Krassa. „Třeba to teď bude Ambiente,“ pomrkával Tekijaški, který přišel na tiskovou konferenci po krátkých oslavách s fanoušky na stadionu a následně i spoluhráči v kabině. „Tak jsme první, no a co!“ znělo.
„Uvědomil jsem si to, až když to začali skandovat fanoušci. Je to hezké, byť asi jen na jednu noc,“ usmíval se spokojený Luboš Kozel. „Fanoušci byli skvělí, měli jsme plný kotel. Byli slyšet možná víc než u nás doma, kde se to rozléhá do lesa.“
Pokračovala párty do noci? Ačkoliv kapitán vítězů Tekijaški (a mnozí další členové kádru) sice bydlí v Liberci, tak spíš ne…
„Trenér nám trochu zakázal velkou oslavu. Máme zápas za tři dny, pohár na Dukle. Ale s kluky se určitě na chvíli potkáme a zápas si okomentujeme,“ pravil obránce klasicky perfektní češtinou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu