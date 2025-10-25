Předplatné

Dukla hrála poprvé v nové aréně: hlasití fanoušci i provizorní režim. Body ale sebral Zlín

Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Jihlavští hokejisté otevřením Horácké arény vstoupili do nové klubové éry, ale s porážkou
Novou epochu v Horácké aréně zahájili jihlavští hokejisté porážkou
Zlínský brankář Daniel Huf si užívá vítěznou děkovačku s fanoušky
Takový pohled na hokej se nabízí divákům v nové Horácké multifunkční aréně
Zlínský gólman Daniel Huf začíná slavit vychytanou nulu v nové jihlavské aréně
Jihlavští hokejisté se marně pokouší vstřelit první gól v nové aréně
Jihlavští hokejisté křtí novou Horáckou arénu proti Zlínu
Daniel Fekets
Maxa liga
Nová éra naplno začala. Po dlouhém období v azylu se hokejová Dukla vrátila do Jihlavy, kde zbrusu novou Horáckou multifunkční arénu pokřtila zápasem 15. kola Maxa ligy se Zlínem. Byť prohrála 0:2, hrdost fanoušků a hráčů nakonec převládala. Vymodlený den D byl prostě tady. „Zápas jsme si užili, fanoušky jsme si užili, byla to paráda. Akorát výsledek nedopadl,“ pokrčil rameny jihlavský asistent Karel Nekvasil.

Obrovská očekávání byla cítit prakticky na každém rohu. Jihlavští fanoušci už nemusejí na hokej dojíždět, znovu totiž hrají doma. Navíc kousek od místa, kde stál jejich stařičký zimní stadion.

Skoro nekonečný sen Dukly o novém chrámu se definitivně zhmotnil. V Horácké multifunkční aréně, jež se vešla do rozpočtu zhruba 2,2 miliardy korun a splňuje nejpřísnější možná kritéria, domácí hokejisté poprvé trénovali ve čtvrtek. O víc než osmačtyřicet hodin později přišel den, po němž jihlavský hokej oficiálně vstoupil do nové epochy. A na Vysočině by rádi, aby brzy nabrala i extraligový punc.

Na premiérové utkání ve vyfintěném novém domově smělo přijít z bezpečnostních důvodů jen necelých dva a půl tisíce diváků. „Až se to zaplní kompletně, bude to bomba, ale je i na nás, abychom fanouškům udělali tu nejlepší zábavu,“ měl jasno Karel Nekvasil.

Část věcí zatím funguje jen ve zkušebním a provizorním režimu, s novým prostředím se všichni zaměstnanci sžívají. Včetně hokejistů, kterým se párkrát stalo, že se jim kotouč zadrhnul na hokejkách nebo podivně odskočil od mantinelu. Bude to hlavně o zvyku.

„Byl to trošku jiný hokej, protože hřiště je tady malinké. Dalo se střílet ze všech pozic. Bylo to bojovné, i proto se dlouho čekalo na gól,“ popisoval Robert Říčka.

Zlínského kanonýra potěšila i atmosféra. Příznivci jednoho z nejúspěšnějších klubů v historii nejvyšší české a československé ligy vytvořili skutečně fantastickou kulisu. Početný kotel v závěru druhé třetiny dokonce rozskákal i poklidnější části ochozů. „Kdo neskáče, není Duklák, hop, hop, hop!“ neslo se arénou. O přestávce pak fanoušci hlasitě vyvolávali Tomáše Čachotského, třiačtyřicetiletou hrající legendu.

To už ale Zlínští vedli, historicky první branku v jihlavské aréně zapsal hostující Říčka v čase 38:04. Duklu mrzely šance, které si vytvářela především v první třetině. V ní neproměnila hned tři přesilovky, další možnosti zahodila později. Berani byli ve využití početních výhod pilnější. I díky Říčkovi, dvougólovému hrdinovi. „Dařilo se mi tady, takže asi mi budou muset postavit ve Zlíně novou halu,“ zasmál se zkušený útočník.

„Z naší strany to bylo takové přibrzděné, hlava asi opravdu zafungovala do negativa,“ povzdechl si Nekvasil. „Nebudu vypichovat konkrétní momenty, ale když vezmu celý zápas, bylo tam hrozně moc chyb, nepřesností, hokejky neposlouchaly a nohy nejezdily. V minulých zápasech jsme si pomáhali přesilovkami, ale teď nás pohřbily. I když třeba první dvě nebyly špatně sehrané,“ připomněl kolega hlavního kouče Viktora Ujčíka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia151111249:2536
2Litoměřice151002354:3532
3Přerov15821442:3429
4Jihlava14810533:3226
5Zlín15711643:3824
6Vsetín16452546:4524
7Kolín15613540:3523
8Poruba 201115612643:4122
9Třebíč15522638:4521
10Frýdek-M.15513644:4520
11Sokolov14170633:4117
12Chomutov16404839:5316
13Tábor15403838:4915
14Pardubice B151311030:5410
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

