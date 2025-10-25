Dukla hrála poprvé v nové aréně: hlasití fanoušci i provizorní režim. Body ale sebral Zlín
Nová éra naplno začala. Po dlouhém období v azylu se hokejová Dukla vrátila do Jihlavy, kde zbrusu novou Horáckou multifunkční arénu pokřtila zápasem 15. kola Maxa ligy se Zlínem. Byť prohrála 0:2, hrdost fanoušků a hráčů nakonec převládala. Vymodlený den D byl prostě tady. „Zápas jsme si užili, fanoušky jsme si užili, byla to paráda. Akorát výsledek nedopadl,“ pokrčil rameny jihlavský asistent Karel Nekvasil.
Obrovská očekávání byla cítit prakticky na každém rohu. Jihlavští fanoušci už nemusejí na hokej dojíždět, znovu totiž hrají doma. Navíc kousek od místa, kde stál jejich stařičký zimní stadion.
Skoro nekonečný sen Dukly o novém chrámu se definitivně zhmotnil. V Horácké multifunkční aréně, jež se vešla do rozpočtu zhruba 2,2 miliardy korun a splňuje nejpřísnější možná kritéria, domácí hokejisté poprvé trénovali ve čtvrtek. O víc než osmačtyřicet hodin později přišel den, po němž jihlavský hokej oficiálně vstoupil do nové epochy. A na Vysočině by rádi, aby brzy nabrala i extraligový punc.
Na premiérové utkání ve vyfintěném novém domově smělo přijít z bezpečnostních důvodů jen necelých dva a půl tisíce diváků. „Až se to zaplní kompletně, bude to bomba, ale je i na nás, abychom fanouškům udělali tu nejlepší zábavu,“ měl jasno Karel Nekvasil.
Část věcí zatím funguje jen ve zkušebním a provizorním režimu, s novým prostředím se všichni zaměstnanci sžívají. Včetně hokejistů, kterým se párkrát stalo, že se jim kotouč zadrhnul na hokejkách nebo podivně odskočil od mantinelu. Bude to hlavně o zvyku.
„Byl to trošku jiný hokej, protože hřiště je tady malinké. Dalo se střílet ze všech pozic. Bylo to bojovné, i proto se dlouho čekalo na gól,“ popisoval Robert Říčka.
Zlínského kanonýra potěšila i atmosféra. Příznivci jednoho z nejúspěšnějších klubů v historii nejvyšší české a československé ligy vytvořili skutečně fantastickou kulisu. Početný kotel v závěru druhé třetiny dokonce rozskákal i poklidnější části ochozů. „Kdo neskáče, není Duklák, hop, hop, hop!“ neslo se arénou. O přestávce pak fanoušci hlasitě vyvolávali Tomáše Čachotského, třiačtyřicetiletou hrající legendu.
To už ale Zlínští vedli, historicky první branku v jihlavské aréně zapsal hostující Říčka v čase 38:04. Duklu mrzely šance, které si vytvářela především v první třetině. V ní neproměnila hned tři přesilovky, další možnosti zahodila později. Berani byli ve využití početních výhod pilnější. I díky Říčkovi, dvougólovému hrdinovi. „Dařilo se mi tady, takže asi mi budou muset postavit ve Zlíně novou halu,“ zasmál se zkušený útočník.
„Z naší strany to bylo takové přibrzděné, hlava asi opravdu zafungovala do negativa,“ povzdechl si Nekvasil. „Nebudu vypichovat konkrétní momenty, ale když vezmu celý zápas, bylo tam hrozně moc chyb, nepřesností, hokejky neposlouchaly a nohy nejezdily. V minulých zápasech jsme si pomáhali přesilovkami, ale teď nás pohřbily. I když třeba první dvě nebyly špatně sehrané,“ připomněl kolega hlavního kouče Viktora Ujčíka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|1
|1
|2
|49:25
|36
|2
Litoměřice
|15
|10
|0
|2
|3
|54:35
|32
|3
Přerov
|15
|8
|2
|1
|4
|42:34
|29
|4
Jihlava
|14
|8
|1
|0
|5
|33:32
|26
|5
Zlín
|15
|7
|1
|1
|6
|43:38
|24
|6
Vsetín
|16
|4
|5
|2
|5
|46:45
|24
|7
Kolín
|15
|6
|1
|3
|5
|40:35
|23
|8
Poruba 2011
|15
|6
|1
|2
|6
|43:41
|22
|9
Třebíč
|15
|5
|2
|2
|6
|38:45
|21
|10
Frýdek-M.
|15
|5
|1
|3
|6
|44:45
|20
|11
Sokolov
|14
|1
|7
|0
|6
|33:41
|17
|12
Chomutov
|16
|4
|0
|4
|8
|39:53
|16
|13
Tábor
|15
|4
|0
|3
|8
|38:49
|15
|14
Pardubice B
|15
|1
|3
|1
|10
|30:54
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup